Colisão na SP-318 provoca capotamento de veículos

Um acidente grave ocorreu na manhã deste domingo (27) na SP-318, entre São Carlos e Ribeirão Preto, bloqueando a rodovia nos dois sentidos. O acidente envolveu vários veículos e resultou em capotamentos.

De acordo com as informações, um Fiat Mobi colidiu na traseira de um Citroën. Esse impacto fez com que o Citroën atingisse um Fiat Strada, que também se chocou contra um Volkswagen Gol. O Citroën e o Fiat Strada capotaram devido ao impacto, o que causou a interdição total da pista. O Volkswagen Gol teve danos significativos na parte traseira.

Dentro do Gol, uma mulher grávida foi atendida pelo SAMU. Ela recebeu os primeiros socorros no local, mas optou por não ser levada a um hospital. No Citroën, um homem de 27 anos e outro passageiro foram socorridos com ferimentos, especialmente na área do ombro, e foram encaminhados à Santa Casa de São Carlos. O motorista do Fiat Strada também foi levado ao hospital, mas seu estado de saúde ainda não foi divulgado.

Os Bombeiros estiveram no local para ajudar na limpeza da pista, enquanto a Polícia Rodoviária controlou o trânsito. A rodovia permaneceu interditada até a remoção dos veículos e a liberação da via.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, e uma das possibilidades consideradas é a participação de um racha entre os veículos.