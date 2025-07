Cidade cristã antiga é descoberta com mapa da Terra Santa

Após anos de pesquisa e muitas tentativas que não deram certo, cientistas da Universidade Mutah, na Jordânia, estão comemorando uma grande descoberta: conseguiram localizar a cidade cristã perdida, chamada Tharais. O ponto-chave para essa conquista foi o Mapa de Madaba, o que muitos consideram o registro cartográfico mais antigo da Terra Santa ainda em existência.

Os vestígios foram encontrados nas proximidades de El-Iraq, a oeste de Karak. Os pesquisadores desenterraram fragmentos de cerâmica, mosaicos e estruturas que datam do período bizantino, o que indica que a área foi um importante centro religioso e comercial. Essa descoberta encerra um longo debate sobre onde exatamente ficava Tharais, que já era mencionada em um mosaico do século VI na Basílica de São Jorge.

Indícios de uma cidade esquecida

O Mapa de Madaba, que está em uma basílica ortodoxa na Jordânia, é um mosaico que retrata diversas cidades da Palestina e dos arredores, feito por volta de 560 d.C. Além de Jerusalém, Jericó e Belém, ele também mostra Tharais, uma cidade que intrigava os especialistas há muito tempo.

Com o uso de novas tecnologias e a combinação de dados topográficos com o que consta no mapa, a equipe liderada por Musallam Al-Rawahneh conseguiu identificar evidências claras de ocupação bizantina no local. Entre 2021 e 2024, foram encontrados diversos itens, como fragmentos de colunas, inscrições funerárias em grego e latim, vidros, ferramentas agrícolas e até os restos de uma igreja em estilo basílica.

Centro religioso e comercial

Al-Rawahneh revelou que a arquitetura e os achados sugerem que Tharais não era apenas uma vila voltada para a agricultura. Na verdade, ela funcionava como um polo comercial importante e um centro sagrado cristão na antiga província da Palestina.

Os arqueólogos descobriram também uma prensa circular de azeite e moinhos de água, o que reforça a ideia de que essa comunidade era autossustentável e parte da economia do Império Bizantino.

Por que essa descoberta importa?

Essa descoberta não apenas resolve um enigma da história, mas também ajuda a entender melhor a presença cristã e bizantina no Oriente Médio entre os séculos V e VII. Além disso, ela confirma que mapas religiosos antigos, como o de Madaba, podem ser considerados ferramentas válidas para direcionar escavações arqueológicas.

A pesquisa foi publicada na revista científica Gephyra e promete abrir portas para novas investigações sobre a ocupação cristã na região. No entanto, os cientistas advertiram que o trabalho está apenas começando e que a preservação do local será fundamental para estudos futuros.