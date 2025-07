Salário mínimo para 2025 é atualizado; saiba o novo valor

O salário mínimo foi reajustado para R$ 1.518, um aumento de R$ 106 em relação ao valor anterior. Esse reajuste representa uma alta de 7,5%, que está acima da inflação registrada no mesmo período. Porém, o novo valor ficou abaixo do que era inicialmente previsto, devido a restrições orçamentárias que foram aprovadas no final de 2024.

As mudanças nas regras de cálculo do salário mínimo também chamam a atenção. Antes, o reajuste era baseado na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que favorecia mais os trabalhadores do que o IPCA, o índice oficial de inflação. Este cálculo incluía ainda a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se as normas antigas tivessem continuado, o salário mínimo poderia ter chegado a R$ 1.525.

Entretanto, a nova fórmula estabelece um limite para os aumentos dos gastos públicos, restringindo qualquer reajuste a no máximo 2,5%, mesmo que a economia, medida pelo PIB, cresça mais do que isso, como foi o caso, já que o PIB cresceu 3,2%.

O salário mínimo é um valor importante, pois impacta não apenas os trabalhadores, mas também aqueles que recebem aposentadoria pelo INSS e diversos programas sociais. Por esse motivo, o governo visa manter os aumentos sob controle para evitar desequilíbrios nas contas públicas, especialmente em tempos de ajuste fiscal.