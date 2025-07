Ancelotti aceita proposta e deixa a Seleção Brasileira

Davide Ancelotti, filho do famoso treinador Carlo Ancelotti, está prestes a iniciar uma nova etapa na carreira ao assumir o comando do Botafogo. Com apenas 35 anos, ele traz uma bagagem interessante como auxiliar técnico de grandes clubes, como Napoli, Everton e Real Madrid, além de ter feito parte da comissão da Seleção Brasileira.

O Botafogo, que ocupa atualmente a oitava posição no Campeonato Brasileiro, está buscando melhorar seu desempenho, especialmente após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, enfrentando o Palmeiras nas oitavas de final. A chegada de Ancelotti é estratégica, já que a equipe passou por várias mudanças de treinador nos últimos tempos, especialmente após a adoção do modelo SAF. O contrato de Davide se estende até o final de 2026, permitindo também que ele mantenha um vínculo com a Seleção, visando a Copa do Mundo de 2026.

### A Chegada ao Botafogo

Ancelotti chega ao Botafogo em um momento crucial. O clube não só está em busca de estabilidade como também de uma nova identidade em campo. A rotatividade de treinadores impactou a equipe, e a expectativa é que, sob sua liderança, os jogadores possam encontrar um estilo de jogo mais coeso e produtivo.

### Metodologia e Táticas de Jogo

A proposta de jogo de Ancelotti foca em um estilo vertiginoso e dinâmico. Ele deseja explorar o potencial de seus jogadores, fazendo com que cada um se sinta confortável para atuar em diferentes funções. A ideia é criar um time que não apenas busque resultados imediatos, mas também integre e desenvolva jovens talentos. Essa abordagem visa modernizar a equipe e trazer um toque da experiência que ele acumulou na Europa.

### Desafios e Adaptação

Para Ancelotti, um dos maiores desafios será estabilizar a equipe em um cenário onde mudanças constantes costumavam ser a norma. Sua experiência nas competições europeias, incluindo títulos como a Supercoppa Italiana e a Liga dos Campeões, promete agregar valor à formatação do time. A expectativa é que sua visão ajude a descobrir e desenvolver novos talentos, tanto em nível local quanto internacional, trazendo um novo ar para o cotidiano do Botafogo.