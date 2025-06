CNU 2025 divulga nove blocos temáticos; veja os detalhes.

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou, na última quinta-feira, 26 de outubro, a lista dos nove blocos temáticos do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025. Esse concurso será uma importante oportunidade de ingresso no serviço público federal, com um total de 3.652 vagas.

Os blocos temáticos são áreas de atuação do Governo Federal e agrupam vagas com características semelhantes. As oportunidades são as seguintes:

Seguridade Social (Saúde, Assistência Social e Previdência Social): 790 vagas. Cultura e Educação: 130 vagas. Ciências, Dados e Tecnologia: 211 vagas. Engenharias e Arquitetura: 306 vagas. Administração: 1.172 vagas. Desenvolvimento Socioeconômico: 285 vagas. Justiça e Defesa: 250 vagas. Intermediário – Saúde: 168 vagas. Intermediário – Regulação: 340 vagas.

Essas informações foram apresentadas durante um sorteio de vagas para reserva de cotas, realizado em Brasília. No concurso, os candidatos poderão se inscrever em apenas um dos blocos temáticos, e as provas serão organizadas de acordo com essas categorias.

O concurso de 2025 terá apenas um edital, que incluirá nove anexos, um para cada bloco. O MGI também mencionou que haverá dois blocos de nível médio, a fim de garantir uma avaliação mais aprofundada nas provas, especialmente nas áreas de Saúde.

Além dos blocos, o ministério divulgou as especialidades para o cargo de analista do seguro social do INSS. As áreas foram definidas como Serviço Social, Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Tecnologia da Informação, diversas engenharias (Telecomunicações, Elétrica, Mecânica e Civil), Contabilidade, Direito, Administração e Estatística.

Para os cargos com poucas vagas, o MGI fez um sorteio público para determinar a aplicação das cotas para grupos prioritários, como pessoas negras, indígenas, quilombolas e com deficiência.

O edital do CNU 2025 está previsto para ser publicado em julho de 2025, quando as inscrições também devem ser abertas. As datas importantes do concurso são:

Publicação do Edital e Inscrições : Julho de 2025.

: Julho de 2025. Prova Objetiva : 5 de outubro de 2025.

: 5 de outubro de 2025. Prova Discursiva : 7 de dezembro de 2025, apenas para os candidatos aprovados na prova objetiva.

: 7 de dezembro de 2025, apenas para os candidatos aprovados na prova objetiva. Divulgação dos Resultados: Fevereiro de 2026.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi escolhida como a banca organizadora do concurso, e será responsável pela elaboração e aplicação das provas. Diferentemente da edição anterior, que contou com a Fundação Cesgranrio, a FGV implementará mudanças na forma de cobrança das avaliações.

Ao total, 2.480 vagas serão para preenchimento imediato, enquanto 1.172 formarão um cadastro de reserva, com todas as vagas de reserva destinadas a cargos de nível superior. A expectativa é que essas convocações ocorram rapidamente após a homologação dos resultados.

O CNU 2025 promete ser uma oportunidade significativa para quem busca uma carreira no serviço público, com uma ampla variedade de cargos e especialidades disponíveis.