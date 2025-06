Nubank anuncia novo chip físico para clientes

A Nubank deu mais um passo interessante na sua jornada de expandir o que oferece aos seus clientes. Agora, ela anunciou que vai lançar um chip físico para a NuCel, sua operadora de telefonia móvel virtual. Até agora, o serviço era disponibilizado apenas por meio de chips virtuais, os famosos eSIMs. Esses chips, apesar de modernos, têm suas limitações, já que estão disponíveis apenas em smartphones mais novos e de alto padrão.

Essa situação deixava muitos consumidores de fora, especialmente aqueles que usam celulares mais antigos. Com a introdução do chip físico, a Nubank quer mudar isso e dar mais acesso às suas soluções de telefonia. Essa mudança pode fazer uma grande diferença no mercado brasileiro, trazendo a NuCel para o mesmo nível de grandes operadoras.

Impactos do chip físico da Nubank

É difícil saber exatamente quantos brasileiros usam smartphones mais antigos, mas muitos ainda não têm acesso aos modelos mais atuais. Portanto, com o lançamento do chip físico, a Nubank tem a chance de tornar seus serviços de telefonia disponíveis para um público muito maior. Essa estratégia pode ser um grande trunfo para o crescimento da NuCel, colocando-a lado a lado com as principais operadoras do setor.

Como solicitar o chip físico da Nubank?

Para quem deseja aderir ao novo serviço, solicitar o chip físico será bem simples: ele pode ser pedido diretamente pelo aplicativo da Nubank. E o melhor de tudo? A entrega é feita na sua casa sem custo adicional. Isso mostra como a empresa continua a manter a proposta de oferecer serviços de forma totalmente virtual, mesmo com essa nova adição à sua linha.

NuCel: conheça os planos e funcionalidades do serviço de telefonia da Nubank

A NuCel, assim como outras operadoras, oferece planos com chamadas ilimitadas para qualquer número no Brasil. Além disso, tem opções bem atrativas de pacotes de dados. Um detalhe que agrada bastante é que o uso do WhatsApp é ilimitado, sem que isso consuma os dados da sua franquia. Com a chegada do chip físico, a expectativa é que a Nubank amplie ainda mais as opções de serviços da NuCel, trazendo novidades e promoções que vão garantir a satisfação dos novos usuários.