Rede de varejo encerra operações após segunda falência em 2025

A Joann, conhecida anteriormente como Jo-Ann Fabrics, foi uma estrela no mundo do artesanato e costura nos Estados Unidos por quase oitenta anos. A marca sempre teve um lugar especial no coração de muitos, mas em 2025, ela trouxe uma notícia chocante: decidiu fechar todas as suas lojas de forma definitiva. Isso pegou não só os consumidores de surpresa, mas também os profissionais da área.

Famosa por oferecer uma variedade enorme de produtos — de tecidos a linhas, passando por artigos de decoração e material escolar — a Joann chegou a ter mais de 800 lojas espalhadas pelo país. No entanto, a empresa enfrentava dificuldades financeiras e outros desafios que a levaram a tomar essa decisão drástica.

Motivos do fechamento da Joann

Como tantas outras empresas, a Joann começou a sentir os efeitos da pandemia de Covid-19. O movimento nas lojas despencou nos momentos mais críticos da crise sanitária. Para piorar, a mudança no comportamento do consumidor, que passou a preferir comprar online em busca de conveniência, preços melhores e entregas rápidas, foi um golpe duro. Enquanto isso, a Joann dependia fortemente de suas lojas físicas, o que dificultou sua adaptação ao novo perfil de compra.

Além do fator pandemia, o mercado de artesanato também sentiu os impactos da economia. Muitos clientes enfrentaram dificuldades financeiras, levando a uma queda no poder de compra, o que afetou diretamente as vendas da empresa.

O fim da Joann e a liquidação total

Com as vendas em baixa, a Joann se viu em uma situação complicada, acumulando dívidas. Em janeiro de 2025, a empresa se viu obrigada a declarar falência pela segunda vez. Inicialmente, houve a proposta de fechar apenas as lojas que não eram rentáveis. Porém, a venda de ativos para um grupo específico levou ao encerramento total das atividades.

Para tentar resolver a situação, a Joann precisou fazer uma liquidação geral. Com descontos agressivos, a empresa vendeu seus produtos a preços bem baixos, tentando quitar as dívidas e cumprir com as obrigações legais do seu processo de falência. A história da Joann é um lembrete de como as mudanças no mercado podem impactar até mesmo as empresas mais consolidadas.