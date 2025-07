Citi prevê consolidação do ouro entre $3.100 e $3.500 no terceiro trimestre

O banco Citi divulgou suas previsões para o preço do ouro, esperando que ele fique entre US$ 3.100 e US$ 3.500 por onça no terceiro trimestre de 2023. Essa expectativa se deve à diminuição das tensões geopolíticas no Oriente Médio e a um cenário de crescimento econômico global mais otimista.

De acordo com o relatório, o Citi acredita que o preço do ouro pode já ter atingido o pico de US$ 3.500 por onça no final de abril de 2023. A instituição observa que o mercado de ouro deve estar no seu ápice em termos de déficit, e isso deve mudar em breve, com uma tendência de queda esperada nos próximos meses.

Desde que o banco revisou sua previsão em junho, o preço do ouro caiu mais de US$ 100, resultando em uma negociação próxima do novo alvo de US$ 3.300 por onça. O Citi também prevê que, após o terceiro trimestre, o mercado de ouro deve enfraquecer fundamentalmente, em parte devido à diminuição da demanda por investimentos.

Além disso, o banco projeta uma queda mais significativa nos preços do ouro, que poderiam chegar a US$ 2.500 a US$ 2.700 por onça na segunda metade de 2026. Por isso, o Citi recomenda que os produtores de ouro tomem precauções para se proteger contra essa possível queda nos preços.