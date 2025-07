Concurso do INSS solicita 8.500 vagas; confira os cargos disponíveis

INSS Confirma Solicitação de Novo Concurso com 8.500 Vagas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a solicitação de um novo concurso para preenchimento de 8.500 vagas nos cargos de técnico e analista do seguro social. A informação foi confirmada pela Diretoria de Gestão de Pessoas do INSS, que detalhou a proposta em um despacho.

Dentre as 8.500 vagas, estão previstas:

7.000 para o cargo de técnico do seguro social , que requer nível médio.

, que requer nível médio. 1.500 para o cargo de analista do seguro social, voltado para candidatos com nível superior.

Essa solicitação foi enviada ao Ministério da Gestão e Inovação dentro do prazo estipulado para pedidos de concurso. Na última terça-feira, o ministério recebeu oficialmente essa proposta do INSS.

A oferta de vagas para o cargo de técnico já havia sido mencionada anteriormente por uma entidade sindical, que destacou que o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, havia confirmado a intenção. Porém, na ocasião, não foram especificados os detalhes sobre a distribuição das vagas. Agora, essas informações foram oficialmente divulgadas.

Novas Vagas para Analistas em 2025

Apesar do pedido para 8.500 vagas, o Governo Federal já autorizou um concurso para 2025, mas com um número menor de vagas. Serão 300 vagas para analistas do seguro social. A seleção para essas vagas será realizada pelo Concurso Nacional Unificado (CNU), já sob a responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). O edital está previsto para ser lançado em julho, com as provas objetivas marcadas para 5 de outubro e as discursivas para 7 de dezembro.

Salários e Detalhes do Cargo de Analista

Os candidatos ao cargo de analista do seguro social, que devem ter graduação de nível superior, receberão uma remuneração que varia conforme a carga horária:

Para 40 horas semanais: Vencimento básico: R$ 1.820,06 Gratificação de Atividade Executiva (GAE): R$ 1.731,30 Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social (GDASS): até R$ 3.776,80 Total: até R$ 7.850,16

Para 30 horas semanais: Vencimento básico: R$ 811,58 GAE: R$ 1.298,53 GDASS: até R$ 2.776,80 Total: até R$ 5.886,91



A carga horária poderá ser ajustada conforme a necessidade do INSS.

Lotação e Especialidades do Cargo

Ainda estão sendo realizados estudos para definir as especialidades dos analistas que serão oferecidas no concurso. O INSS já indicou que as vagas serão distribuídas entre seis Superintendências Regionais, que abrangem diferentes regiões do país.

As Superintendências Regionais do INSS são:

Sudeste I

Sudeste II

Sudeste III

Sul

Nordeste

Norte/Centro-Oeste

Embora o processo de distribuição ainda não esteja finalizado, a confirmação de 300 vagas para analistas aumenta a expectativa por um edital específico para o cargo de técnico do seguro social, especialmente com o término da validade do último concurso realizado.

Último Concurso para Técnico do Seguro Social

O último concurso do INSS para o cargo de técnico do seguro social ocorreu em 2022, com a oferta de mil vagas em todo o Brasil. Essa posição requer nível médio, e a seleção foi organizada pelo Cebraspe. Os candidatos realizaram provas objetivas e, os aprovados, tiveram que participar de um curso de formação.

As provas foram aplicadas em novembro de 2022 nas cidades-sede das Gerências Executivas do INSS. A prova consistiu em 120 questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato precisava atingir determinadas pontuações mínimas.

Esse concurso ficou válido até maio deste ano, e seu cadastro de reserva já expira, o que reforça a necessidade de uma nova seleção.