Mudança de elenco na quarta temporada de ‘Reacher’

A quarta temporada da série Reacher passa por uma mudança no elenco. Christopher Rodriguez-Marquette foi escolhido para interpretar o policial de uma pequena cidade, Jacob Merrick. Ele vai atuar ao lado de Alan Ritchson, que é o protagonista da série.

O papel de Jacob Merrick era inicialmente destinado a Jay Baruchel, mas ele precisou se retirar do projeto por motivos pessoais logo após ter sido anunciado como parte do elenco. A mudança foi rápida; Rodriguez-Marquette foi selecionado para o papel no mesmo dia em que a descrição do personagem foi divulgada e foi levado para as filmagens apenas alguns dias depois.

Rodriguez-Marquette já é conhecido por seus papéis em filmes como Just Friends, The Girl Next Door e Alpha Dog. Além disso, ele trabalhou em séries populares, como Joan of Arcadia e Barry, da HBO.

A série Reacher mantém outros atores no elenco de apoio, incluindo Sydelle Noel, Agnez Mo, Anggun, Kevin Corrigan, Kevin Weisman, Marc Blucas e Kathleen Robertson. A produção da quarta temporada começou logo após o fim da terceira, que estreou em fevereiro de 2025 e se tornou a série de retorno mais assistida da Prime Video.

A nova temporada será baseada no livro Gone Tomorrow, o 13º da série escrita por Lee Child. Conforme revelado anteriormente, a narrativa inicia com uma viagem de metrô em Nova York que toma um rumo sombrio.

Os fãs de Reacher estão ansiosos para ver a nova temporada que promete, mais uma vez, trazer muita ação e suspense, continuando a história do famoso personagem criado nos romances de Lee Child.