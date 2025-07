Camp Mystic, devastado pelas enchentes do Texas, marcou gerações

Em Texas, um campamento cristão chamado Camp Mystic enfrenta uma situação grave após inundações devastadoras que atingiram a região do rio Guadalupe. Até o momento, várias meninas que estavam no acampamento estão desaparecidas, e as autoridades ainda trabalham na busca por informações.

O Camp Mystic, que completa 100 anos no próximo ano, localiza-se a cerca de 130 quilômetros a noroeste de San Antonio. Este acampamento, que já recebeu gerações de mulheres, teve entre suas visitantes filhas de políticos influentes, como a ex-primeira-dama Laura Bush e o ex-presidente Lyndon B. Johnson. O local é conhecido por proporcionar experiências que marcam a vida de suas frequentadoras, como passeios a cavalo, competições de canoagem e aulas de pesca à beira do rio.

Através de chuvas intensas, o nível do rio Guadalupe subiu cerca de 7,5 metros, arrastando carros, árvores e até casas. Shelby Patterson, que passou oito anos no acampamento, compartilhou sua tristeza pelo que aconteceu e pela incerteza sobre o futuro do local. Ela mencionou a dor pela perda de vidas e a nostalgia por um lugar que pode não resistir a essa tragédia.

Lauren Garcia, uma ex-campista que agora vive em Nova York, também se mostrou abalada. Ela descreveu Camp Mystic como seu “lugar favorito no mundo” e um refúgio seguro, ressaltando o quanto as memórias desse espaço formativo são significativas.

O acampamento, que se estende por centenas de acres em meio a colinas de calcário, é parte de uma tradição que atrai crianças para a região por décadas. Muitas mães se recordam de colocar suas filhas em listas de espera para garantir uma vaga, algumas até antes do nascimento.

Kim Barnes, cujas raízes no acampamento vão se estender por sete décadas em sua família, falou sobre o amor e a conexão que as pessoas têm com o local. Para ela, Camp Mystic não é apenas um espaço, mas também representa valores e experiências significativas.

Desde que as notícias sobre as inundações e as mortes começaram a circular, ex-campistas, agora adultas, têm trocado mensagens sobre sua vivência e feito reflexões sobre o impacto que o campamento teve em suas vidas. Barnes, por exemplo, se emocionou ao ver fotos de sua filha como campista, lembrando-se das garotas que estão desaparecidas.

Patterson recordou a importância de desconectar-se da tecnologia durante os dias no acampamento, valorizando o tempo passado com suas amizades em um ambiente bonito e acolhedor. Mesmo com a incerteza em relação ao futuro do Camp Mystic, ela afirmou que o acampamento sempre será uma parte fundamental de sua vida.

As buscas continuam, e as preocupações aumentam à medida que não se sabe o que restará desse lugar especial que tanto significou para tantas mulheres. A situação no Camp Mystic se torna um lembrete da fragilidade da vida e da importância das conexões que formamos ao longo do caminho.