Mais chuvas isoladas são esperadas para segunda-feira

No fim de semana, algumas chuvas isoladas e tempestades atingiram a região de Bowling Green, Kentucky. O início da próxima semana, especificamente na segunda-feira, pode trazer um aumento nas chances de chuva e tempestades, principalmente durante a tarde. As temperaturas devem ficar em torno dos 30 graus Celsius, ou seja, na faixa dos 80 graus Fahrenheit.

Na terça-feira, espera-se que o clima siga semelhante, com a possibilidade de algumas chuvas e tempestades isoladas. Contudo, a partir da metade da semana, as condições devem mudar. As temperaturas devem subir e o clima fica mais seco, característico do verão. As máximas podem chegar a cerca de 32 graus Celsius, com céu predominantemente ensolarado. Apesar do sol, ainda existe a possibilidade de chuvas rápidas e tempestades no período da tarde.

Além disso, a previsão para o fim de semana do Dia da Independência, em 4 de julho, é boa, animando aqueles que planejam churrascos e festas na piscina. Em resumo, a semana começará com algumas chuvas, mas deve evoluir para um clima mais quente e seco, ideal para atividades ao ar livre.