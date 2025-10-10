Cidade medieval mais bonita do mundo em 2025 enfrenta superlotação

Entre colinas verdinhas, estradas de terra e casas de pedra envoltas em videiras, Bibury é uma pequena vila localizada no condado de Gloucestershire, no sudoeste da Inglaterra. Esse cantinho encantador, que já inspirou muitos artistas, escritores e cineastas, foi eleito pela revista Forbes como “a vila mais bonita do mundo”. Essa coroação só aumentou a fama da cidade, atraindo uma multidão de visitantes em busca de um cenário de conto de fadas.

Uma vila digna de quadro

Com sua arquitetura típica da região de Cotswolds, Bibury está pertinho de Cirencester, que é considerada a “capital” dessa área. O artista britânico William Morris já havia elogiado Bibury no século XIX, chamando-a de “a vila mais bonita da Inglaterra” — uma reputação que agora ecoa mundialmente.

O que se destaca em Bibury é o famoso Arlington Row, uma série de casas de pedras douradas às margens do Rio Coln. Essas construções, feitas no século XIV, inicialmente serviram como armazéns, mas ao longo do tempo foram transformadas em residências de tecelões no século XVII. Hoje, elas são as mais fotografadas do Reino Unido, até estampando as notas de £20 do Banco da Inglaterra, tornando-se um verdadeiro símbolo da identidade rural britânica.

Além disso, Arlington Row ganhou notoriedade ao ser cenário do filme Stardust (2007), com estrelas como Michelle Pfeiffer e Robert De Niro. Essa aparição ajudou a reforçar o charme de um vilarejo que parece estar parado no tempo, rodeado por natureza exuberante.

Natureza e tradição preservadas

O Rio Coln serpenteia por Bibury, passando pela Ilha Rack, que é um prado úmido cheio de aves e plantas locais. Essa combinação das paisagens com as construções históricas cria uma harmonia rara entre a urbanização e a natureza.

Outro ponto que merece destaque é a Igreja Saxônica de Santa Maria, famosa por um vitral desenhado em 1927 por Karl Parsons, que também inspirou selos natalinos do Royal Mail em 1992. Perto dali, a Fazenda de Trutas de Bibury oferece uma experiência prática sobre criação de peixes e manejo sustentável da água, reforçando o laço da comunidade com o meio ambiente.

Esses elementos fazem de Bibury um destino que une história, arte e natureza de forma única.

A fama que cobra seu preço

Apesar de todo esse encanto, a fama de Bibury traz seus desafios. Com aproximadamente 700 habitantes, a vila vê até 20 mil turistas aparecendo nos fins de semana. Isso gera engarrafamentos e filas nas pequenas lojas. Os moradores têm relatado incomodo devido a visitantes que ultrapassam muros e janelas em busca da “foto perfeita”.

Craig Chapman, presidente do Conselho Paroquial, comentou que o título é “uma honra”, mas também “uma faca de dois gumes”. Ele expressou que a quantidade de turismo que a cidade atrai é problemática e acaba pesando nos ombros dos moradores locais. “É uma grande honra, mas também uma surpresa. Há muita concorrência”, disse Chapman ao resumir o dilema entre orgulho e desgaste que Bibury enfrenta ao ser reconhecida como a vila mais bonita do mundo.