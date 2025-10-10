Números consolidados de 09/10/2025 estão disponíveis

Na última quinta-feira, 9 de outubro de 2025, o Jornal da Globo registrou uma queda significativa em sua audiência, sendo superado pelo reality show A Fazenda 17, que conseguiu seu maior número de telespectadores desde 2023. Essa mudança de cenário reflete o crescimento da audiência do reality da Record, que se destaca entre as preferências do público.

Apesar dessa nova dinâmica, o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, ainda se destacou, alcançando a melhor média de audiência do dia na programação da emissora. O programa continua a conquistar um bom número de telespectadores, mantendo a competitividade em sua faixa de horário.

Outro ponto a ser observado é a edição especial de Terra Nostra, que segue fazendo sucesso nas tardes da Globo, atingindo índices de audiência que se mostram positivos. Essa novela, revisitada pelo público, conquista a atenção e mantém seu apelo emocional.

Por outro lado, a novela A.Mar não conseguiu impressionar e, na mesma linha, As Filhas da Senhora Garcia não trouxe um valor adicional em seu penúltimo episódio, o que indica uma possível saturação de temas ou personagens que não estão ressoando tanto com os telespectadores.

Abaixo, os números de audiência consolidados do dia 9 de outubro de 2025, em São Paulo, destacando as principais atrações de diversas emissoras:

Globo Hora Um: 4,8 Bom Dia SP: 9,4 Bom Dia Brasil: 9,3 Encontro: 7,2 Mais Você: 7,8 SP1: 10,8 Globo Esporte: 10,9 Jornal Hoje: 11,4 Edição Especial: Terra Nostra: 13,0 Sessão da Tarde: 11,4 SPTV: 14,5 Vale a Pena Ver de Novo: 17,8 Êta Mundo Melhor!: 21,3 SP2: 22,5 Dona de Mim: 23,2 Jornal Nacional: 25,4 Vale Tudo: 28,7 Terceirão: 11,9 Jornal da Globo: 5,8 Conversa com Bial: 4,5 Dona de Mim (reapresentação): 3,9 Comédia na Madruga: 3,3

Record Balanço Geral Manhã: 1,8 Balanço Geral Manhã SP: 3,3 Fala Brasil: 3,9 Hoje em Dia: 4,0 Balanço Geral SP: 6,0 Cidade Alerta SP: 6,5 Jornal da Record: 6,2 A Fazenda 17: 7,7

SBT SBT Manhã: 2,4 Primeiro Impacto: 2,7 Programa do Ratinho: 4,9 A Praça é Nossa: 4,0

Band Jogo Aberto: 1,2 Brasil Urgente: 2,6 Jornal da Band: 3,1



Estes números refletem o panorama da audiência na capital paulista, servindo como indicador para o mercado publicitário. Vale lembrar que em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma base importante para as estratégias das emissoras.