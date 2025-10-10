Números consolidados de 09/10/2025 estão disponíveis

Entretenimento

Jornal da Globo. Foto: Reprodução/Globo
confira os números consolidados de 09/10/2025

Na última quinta-feira, 9 de outubro de 2025, o Jornal da Globo registrou uma queda significativa em sua audiência, sendo superado pelo reality show A Fazenda 17, que conseguiu seu maior número de telespectadores desde 2023. Essa mudança de cenário reflete o crescimento da audiência do reality da Record, que se destaca entre as preferências do público.

Apesar dessa nova dinâmica, o Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, ainda se destacou, alcançando a melhor média de audiência do dia na programação da emissora. O programa continua a conquistar um bom número de telespectadores, mantendo a competitividade em sua faixa de horário.

Outro ponto a ser observado é a edição especial de Terra Nostra, que segue fazendo sucesso nas tardes da Globo, atingindo índices de audiência que se mostram positivos. Essa novela, revisitada pelo público, conquista a atenção e mantém seu apelo emocional.

Por outro lado, a novela A.Mar não conseguiu impressionar e, na mesma linha, As Filhas da Senhora Garcia não trouxe um valor adicional em seu penúltimo episódio, o que indica uma possível saturação de temas ou personagens que não estão ressoando tanto com os telespectadores.

Abaixo, os números de audiência consolidados do dia 9 de outubro de 2025, em São Paulo, destacando as principais atrações de diversas emissoras:

  • Globo

    • Hora Um: 4,8
    • Bom Dia SP: 9,4
    • Bom Dia Brasil: 9,3
    • Encontro: 7,2
    • Mais Você: 7,8
    • SP1: 10,8
    • Globo Esporte: 10,9
    • Jornal Hoje: 11,4
    • Edição Especial: Terra Nostra: 13,0
    • Sessão da Tarde: 11,4
    • SPTV: 14,5
    • Vale a Pena Ver de Novo: 17,8
    • Êta Mundo Melhor!: 21,3
    • SP2: 22,5
    • Dona de Mim: 23,2
    • Jornal Nacional: 25,4
    • Vale Tudo: 28,7
    • Terceirão: 11,9
    • Jornal da Globo: 5,8
    • Conversa com Bial: 4,5
    • Dona de Mim (reapresentação): 3,9
    • Comédia na Madruga: 3,3

  • Record

    • Balanço Geral Manhã: 1,8
    • Balanço Geral Manhã SP: 3,3
    • Fala Brasil: 3,9
    • Hoje em Dia: 4,0
    • Balanço Geral SP: 6,0
    • Cidade Alerta SP: 6,5
    • Jornal da Record: 6,2
    • A Fazenda 17: 7,7

  • SBT

    • SBT Manhã: 2,4
    • Primeiro Impacto: 2,7
    • Programa do Ratinho: 4,9
    • A Praça é Nossa: 4,0
  • Band
    • Jogo Aberto: 1,2
    • Brasil Urgente: 2,6
    • Jornal da Band: 3,1

Estes números refletem o panorama da audiência na capital paulista, servindo como indicador para o mercado publicitário. Vale lembrar que em 2025, um ponto de audiência corresponde a 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo, fornecendo uma base importante para as estratégias das emissoras.

