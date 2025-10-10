Maior fábrica de cimento do Brasil completa mais de 60 anos

Em meio às montanhas do Paraná, encontra-se a imponente fábrica da Votorantim Cimentos, localizada em Rio Branco do Sul, a apenas 30 km de Curitiba. Essa planta, com impressionantes 180 mil metros quadrados, é a maior produtora de cimento do Brasil, trazendo uma capacidade de até 3,6 milhões de toneladas por ano. Um verdadeiro ícone da construção civil no nosso país!

Inaugurada em 1951, a Votorantim Cimentos tornou-se um grande símbolo da industrialização brasileira. Durante mais de seis décadas, a fábrica forneceu o cimento que ajudou a moldar pontes, estradas, barragens e até cidades inteiras.

A força da Votorantim Cimentos: um império industrial brasileiro

Desde sua fundação em 1936, a Votorantim Cimentos se tornou uma das maiores empresas do setor em nível mundial. Com presença em 14 países, a companhia tem uma capacidade de produção global de 53 milhões de toneladas de cimento anualmente.

Aqui no Brasil, a Votorantim possui 32 unidades espalhadas pelas diversas regiões, mas é em Rio Branco do Sul que está o coração da operação. A fábrica abriga fornos gigantescos, moedores de clínquer e silos que se elevam impressionantemente. O ambiente é vibrante, com o constante movimento das correias transportadoras e o calor intenso dos fornos, que atingem 1.450 °C.

De acordo com a própria empresa, essa planta é responsável por até 10% de toda a produção de cimento no Brasil, destacando-se em tecnologia, produtividade e práticas sustentáveis.

Produção colossal: 3,6 milhões de toneladas de cimento por ano

A capacidade produtiva da fábrica é realmente impressionante. Ela consegue produzir cerca de 10 mil toneladas de clínquer por dia, a matéria-prima básica do cimento. Quando opera no seu potencial máximo, chega à marca de 3,6 milhões de toneladas anuais, o que equivale a erguer mais de 5 mil prédios de porte médio ou asfaltar 12 mil quilômetros de rodovias.

Para atender a esse ritmo, a fábrica opera todos os dias da semana, com turnos intercalados que mantêm a moagem, queima e ensacamento em constante movimento. Isso gera centenas de empregos diretos e milhares de indiretos, transformando Rio Branco do Sul em uma verdadeira “cidade do cimento”.

Sustentabilidade e inovação tecnológica

Em tempos de preocupação ambiental, a Votorantim Cimentos tem se empenhado em inovações e práticas sustentáveis. A fábrica de Rio Branco do Sul foi uma das pioneiras no Brasil ao adotar combustíveis alternativos, como resíduos industriais e biomassa, reduzindo assim o uso do coque de petróleo nos fornos.

Além disso, a planta utiliza um sistema de filtragem que minimiza as emissões e consome menos energia. Ela também implementou circuitos fechados de água, garantindo o reaproveitamento da maior parte do recurso usado nos processos de produção. Essas iniciativas resultaram em certificações ambientais internacionais e reconhecimento como uma das indústrias mais sustentáveis do setor.

A engenharia por trás do cimento

A produção de cimento envolve uma complexidade que poucos conhecem. Desde a trituração até a mistura e aquecimento das matérias-primas, como calcário e argila, cada etapa é crucial.

O forno rotativo é o coração da fábrica, um cilindro gigantesco de mais de 60 metros onde a mistura se transforma em clínquer. Após isso, o material é moído novamente, junto com gesso e aditivos, para criar o cimento Portland, utilizado em construções ao redor do mundo.

Com a automação e controle digital, a produção na Votorantim é feita com uma mínima margem de erro, permitindo o rastreamento completo desde a extração do calcário até o cimento que chega ao consumidor final.

Mais de 60 anos de história e tradição

A história dessa fábrica é entrelaçada com a industrialização do Brasil. Nos anos 50, seu cimento foi fundamental para as grandes obras do governo de Juscelino Kubitschek, como a construção de Brasília. Ao longo das décadas, a Votorantim continuou fornecendo cimentação para barragens, pontes e arranha-céus, mantendo sua importância até hoje.

Em 2016, a unidade celebrou 65 anos de operação, tornando-se uma das plantas mais antigas e produtivas da América Latina. Mesmo após todo esse tempo, a fábrica continua a se modernizar com inovações em automação, robótica e inteligência industrial.

O cimento que construiu o Brasil

Das habitações populares às grandes hidrelétricas, o cimento que vem de Rio Branco do Sul foi fundamental para erguer o Brasil. Seu impacto vai muito além da economia: ele está presente nas escolas, hospitais e estradas que conectam milhões de pessoas.

O lema da empresa diz que “o futuro se constrói sobre bases firmes”, e realmente, poucas bases são tão duráveis quanto o cimento produzido no Paraná. Com uma planta tão robusta e histórica, a Votorantim Cimentos continua a ser um gigante que sustenta o Brasil, bloco por bloco e cidade por cidade.