Cidade em SC oferece segurança, indústria forte e custo acessível

O Planalto Norte de Santa Catarina esconde um verdadeiro tesouro: São Bento do Sul. Embora esteja distante da agitação do litoral, fica a apenas 100 km de Curitiba. Essa cidade, que parece ter saído de um conto de fadas, tem um charme especial, com uma forte cultura e uma arquitetura que remete aos costumes alemães, além de um clima ameno, perfeito para quem busca qualidade de vida e segurança. O município se destaca por sua organização, onde até os barrancos foram transformados em praças bem cuidadas, rivalizando com destinos turísticos famosos.

Ao passear por São Bento do Sul, você logo percebe a sensação de tranquilidade e prosperidade. É curioso como a cidade se diferencia de muitos lugares no Brasil, onde a desorganização é mais comum. Aqui, a falta de pichações e lixo, junto à organização urbana, passa uma imagem de sofisticação. Essa atenção ao cuidado público e privado está ligada a estudos que mostram que a organização dos bairros contribui para a felicidade e o bem-estar dos moradores, criando um verdadeiro oásis para se viver.

Cultura, arquitetura e a economia robusta da cidade

A alma de São Bento do Sul é sua rica herança cultural e uma economia que se sustenta sem depender do turismo em massa. A arquitetura é um verdadeiro espetáculo, especialmente em bairros como Oxford, onde você encontra uma igreja adornada com mármore e detalhes que evocam épocas clássicas. Recentemente, foi inaugurado o Bosque São Bento, um espaço milimetricamente planejado que se compara em sofisticação a Gramado, revelando o potencial do paisagismo da região.

Com cerca de 85.000 habitantes, a economia da cidade se destaca, especialmente como um dos maiores polos moveleiros do Brasil. São Bento do Sul exporta móveis de qualidade para vários países e é lar de grandes indústrias, como Tuper e Condor. Apesar de as fábricas oferecerem salários em torno de R$ 2.000, o custo de vida é um atrativo que compensa.

Custo-benefício e segurança: os pilares da qualidade de vida

O que realmente coloca São Bento do Sul em uma posição privilegiada é a combinação de alta qualidade de vida e um custo acessível. Enquanto em Balneário Camboriú a gasolina pode custar até R$ 6,50, em São Bento você encontra por R$ 4,80. O setor imobiliário, embora não seja considerado "barato", oferece aluguéis de cerca de R$ 1.500 para apartamentos mobiliados, algo difícil de encontrar em grandes cidades catarinenses.

A segurança é um dos maiores tesouros dessa cidade. Com baixíssimos índices de violência, São Bento do Sul é reconhecida como uma das cidades mais seguras de Santa Catarina. A hospitalidade dos moradores, junto com eventos culturais como a Schlachtfest, um festival que acontece em setembro, reforça essa sensação de bem-estar. Para quem quer um lugar tranquilo para se aposentar ou criar a família, esse refúgio serrano, rodeado de araucárias, é o lugar ideal.

O que falta para se tornar a “Gramado” de SC?

Embora tenha muitas qualidades que a tornam uma cidade de primeiro mundo, São Bento do Sul ainda enfrenta desafios que a impedem de brilhar como Gramado. Um dos principais problemas é a falta de infraestrutura básica em algumas áreas. É um contraste e tanto: casas lindas, com aparência europeia, próximas a ruas sem pavimentação e drenagem deficiente.

Resolver a falta de asfalto, esgoto e drenagem na área urbana é fundamental. Além disso, a padronização e preservação arquitetônica, como feito em Pomerode e Canela, poderiam ajudar a valorizar a cultura local. Investir em infraestrutura e no patrimônio histórico pode, sem dúvidas, impulsionar o potencial turístico e residencial da cidade, solidificando-a como um lugar ainda mais atrativo tanto em segurança e economia quanto em estética urbana.

São Bento do Sul é, portanto, um refúgio perfeito para quem valoriza segurança e tranquilidade. Contudo, não é o destino ideal para quem busca a vida noturna agitada de Balneário Camboriú.