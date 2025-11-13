Infância dos protagonistas influencia destino no sertanejo

A novela “Coração Acelerado”, que será exibida nas tardes da Globo, apresenta a trajetória de seus protagonistas desde a infância, muito antes de alcançarem a fama. A história se inicia em 2006, durante um concurso de talentos de uma rádio em Goiás, onde três crianças — Agrado, João Raul e Naiane — se encontram pela primeira vez. Sem saber que seus destinos estavam interligados, eles vivenciam momentos marcantes que, anos depois, influenciam suas vidas.

A trama começa com o Concurso Calouros Mirins realizado pela Rádio Estrela do Cerrado, em Bom Retorno (GO). Agrado, interpretada por Rafa Justus na infância, sonha em se tornar cantora e participa do evento com sua madrinha Zuzu. Adotando o nome artístico de Diana, ela faz uma performance e conhece João Raul (Rafael Rara). Juntos, improvisam uma apresentação de uma música autoral. No entanto, um imprevisto a obriga a se retirar da competição. Antes de partir, Agrado deixa com João Raul uma medalhinha de Santa Cecília, um gesto que será uma lembrança importante para ele.

Enquanto isso, Naiane (Carolina Ferreira), que já havia sido coroada como “Princesinha Country” em outro evento, assiste ao concurso e se encanta com a performance de João Raul. Este momento estabelece o eixo dramático da novela, mostrando como os três personagens seguirão caminhos distintos, mas que eventualmente se cruzarão na vida adulta.

A narrativa avança e mostra Agrado, agora interpretada por Isadora Cruz, se apresentando em feiras e shows com a Caravana da Zu, ao lado de sua mãe, Janete. Ela sonha em se destacar no mundo da música, tentando seguir os passos de ícones femininos como Marília Mendonça e Simone & Simaria. Sua determinação é evidente, mesmo diante dos desafios que enfrenta.

Por outro lado, João Raul (Filipe Bragança) já se tornou um grande ídolo sertanejo, conhecido como o “Mozão do Brasil”. Apesar do sucesso, ele se sente preso a um rígido contrato com seu empresário Ronei Soares (Thomas Aquino), que limita sua liberdade artística. Sentindo-se insatisfeito com sua carreira, ele busca novas direções, mas enfrenta os desafios impostos pelo showbusiness.

Naiane Sampaio (Isabelle Drummond) entra em cena como uma herdeira de uma poderosa família. Ela transforma seu gosto pela dança e uma vida de luxo em conteúdo digital, ganhando notoriedade como influencer. Além disso, desde a infância, ela nutre uma paixão por João Raul. Quando uma coreografia criada por Naiane para uma música do cantor ganha destaque, João Raul interage com ela nas redes sociais, o que chamando a atenção de seus fãs e do público.

Com isso, a relação entre João Raul e Naiane se intensifica, mas ele se sente desconfortável com a atenção constante que recebem. Ao mesmo tempo, ele não consegue esquecer a menina do passado, Diana.

Em uma busca por respostas, João Raul publica nas redes sociais a pergunta: “Onde está a garota do meu passado?”, desencadeando uma onda de especulações sobre sua vida amorosa. Essa postagem provoca uma crise em seu relacionamento com Naiane e antecipa o reencontro inesperado entre ele e Agrado, que ele não reconhece como a menina que deixou a medalhinha, formando um laço entre seus passados.

“Coração Acelerado”, com produção de Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, estreia em janeiro de 2026, sob a direção artística de Carlos Araujo.