Band apresenta ‘MasterChef Celebridades’ com 12 famosos na competição

Na próxima terça-feira, dia 18, às 22h20, a Band estreia a primeira temporada brasileira de MasterChef Celebridades, que trará 12 personalidades conhecidas do público enfrentando os desafios da maior competição gastronômica do país. Os episódios também serão transmitidos simultaneamente na HBO Max e no Discovery Home & Health.

Essa nova versão do reality show é um marco inédito, pois, após edições com amadores, profissionais e crianças, é a primeira vez que celebridades vão cozinhar sob pressão e mostrar habilidades além de suas especialidades.

O elenco conta com uma diversidade de figuras públicas, incluindo a apresentadora Márcia Goldschmidt, a jornalista Rachel Sheherazade, os cantores Dodô (do grupo Pixote), Gilmelândia e Valesca Popozuda, além dos atores Julianne Trevisol, Leonardo Miggiorin e Luciano Szafir. Também estão entre os participantes os sertanejos Hugo Alves e Tiago Piquilo, a ex-atleta olímpica Maurren Maggi e o influenciador digital John Drops. Todos eles se dispuseram a enfrentar críticas, imprevistos e a pressão exigida na cozinha.

A diretora-geral Marisa Mestiço explica que o programa revela um lado pouco conhecido das celebridades. Ela destaca que a competição exigiu dedicação, técnica e muito esforço dos participantes. "É emocionante ver o quanto eles progrediram a cada desafio", afirma.

Os pratos serão avaliados por um trio de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Eles prometem não dar privilégios a nenhum competidor, independentemente de sua fama ou número de seguidores. Provas icônicas como o Leilão MasterChef, a batalha do Muro e as Caixas Misteriosas retornam com uma dose extra de rivalidade entre os famosos.

Fogaça enfatiza que a avaliação se baseará exclusivamente na qualidade da comida. Helena complementa que técnica e sabor serão fundamentais. Jacquin ressalta que, ao contrário de outras áreas, como música e TV, os concorrentes não terão a chance de repetir suas apresentações: "Tudo acontece em tempo real, e o público verá como eles se comportam fora de suas zonas de conforto."

Os prêmios são atrativos, incluindo um troféu simbólico, R$ 300 mil em dinheiro, um vale de R$ 30 mil da Havan e um curso completo na famosa escola Le Cordon Bleu. O segundo colocado receberá uma especialização em pâtisserie.

O programa, criado por Franc Roddam e representado pela Banijay em todo o mundo, é produzido pela Endemol Shine Brasil. MasterChef Celebridades irá ao ar às terças-feiras, às 22h20, na Band, e estará disponível simultaneamente no Band.com.br e no aplicativo Bandplay. As reprises acontecerão aos domingos, às 16h. Além disso, a atração será apresentada às sextas-feiras, às 20h15, na HBO Max e no Discovery Home & Health, a partir do dia 21. Os espectadores também poderão acompanhar conteúdos pelo canal oficial no YouTube.