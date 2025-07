A cor surpreendente que vai transformar ambientes em 2026

As previsões para 2026 já estão dando suas primeiras voltas e uma das novidades que chamou a atenção é a cor do ano escolhida pela WGSN e Coloro: o Transformative Teal. Essa cor, que mistura um azul intenso e um verde aquático, promete não só dar um novo ar aos ambientes, mas também influenciar a moda e o estilo de vida das pessoas.

Ela reflete uma crescente vontade de consumir de maneira mais responsável, trazendo de volta a conexão com a natureza. Em tempos em que cuidar do meio ambiente está em alta, essa cor aparece como um símbolo de transformação e renovação.

A Influência do Transformative Teal no design

Em 2026, o Transformative Teal vai se destacar na decoração de interiores. Mais do que uma escolha estética, essa tonalidade representa a necessidade de nos reconectarmos com a natureza. Cada vez mais, as pessoas estão buscando criar ambientes que promovam harmonia e tranquilidade. É uma mudança que já está gerando debates interessantes sobre como transformar tanto nossas casas quanto espaços comerciais.

Esse tom incentiva a organização de ambientes que favorecem a renovação. Ao fazer isso, também traz uma pegada sustentável que está cada vez mais em pauta nas discussões de design.

Inspirações urbanas e naturais

Quando falamos do Transformative Teal, estamos pensando em uma alternativa que se encaixa perfeitamente nos diálogos atuais sobre design que busca ser contemporâneo e sustentável. A ideia é criar espaços que remetam à serenidade da natureza. Isso pode ser alcançado através de paletas de cores e materiais que fogem do tradicional, trazendo vida e frescor aos ambientes.

Assim, a decoração pode se expandir para muito além dos tons neutros, permitindo uma explosão de vivacidade e criatividade.

Cor e sustentabilidade

A introdução do Transformative Teal no mercado não se resume apenas a um impacto visual. Ela traz uma mensagem forte de compromisso com o meio ambiente e com as práticas ecológicas. À medida que tanto consumidores quanto empresas buscam um futuro mais consciente, essa cor vem como um lembrete da importância de integrar a sustentabilidade nas decisões do dia a dia, seja na moda ou na decoração.

Ao escolher essa tonalidade para 2026, a WGSN destaca a relevância das escolhas que fazemos. Afinal, elas podem influenciar não apenas nossos lares, mas também o futuro do nosso planeta.