Narcisa Tamborindeguy conta sobre sua perda da virgindade

Narcisa Tamborindeguy Recorda Primeira Experiência Íntima com Frank Sinatra Jr.

Narcisa Tamborindeguy, uma figura conhecida nas redes sociais e na sociedade brasileira, compartilhou uma lembrança marcante de sua juventude. Em um episódio do novo programa “Surubaum”, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, ela revelou que sua primeira experiência íntima foi com Frank Sinatra Jr., o filho do famoso cantor americano Frank Sinatra.

Aconteceu em um local bastante emblemático: o Waldorf Astoria, um dos hotéis mais luxuosos de Nova York. Durante o programa, Narcisa mencionou com entusiasmo: "Foi com o filho do Frank Sinatra, só isso, apenas… Em Waldorf Astoria, um prédio em Nova York, que é o máximo."

Narcisa, que hoje tem 58 anos, é conhecida por sua vida amorosa agitada e por ter se relacionado com várias personalidades influentes. Ela já foi casada com Boninho, diretor de televisão famoso, e Carlos Bier Gerdau Johannpeter, um empresário de renome. Além disso, teve um relacionamento com o jornalista Guilherme Fiúza, evidenciando sua trajetória marcada por romances e conexões significativas.

O relato de Narcisa causou curiosidade e repercussão entre os telespectadores do programa, que explora histórias íntimas e divertidas de personalidades. Ao longo dos anos, a socialite se tornou uma figura carismática, atraindo a atenção do público não só pelas suas histórias, mas também por sua presença marcante nas redes sociais.

Com sua habilidade de cativar a audiência, Narcisa continua a ser uma referência de estilo e descontração, sempre disposta a compartilhar episódios de sua vida de forma leve e bem-humorada.