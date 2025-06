Cidade brasileira tem maior acervo da NASA fora dos EUA

Imagine visitar um lugar onde a história da conquista lunar se torna palpável, com tesouros da Nasa e experiências que te transportam diretamente para os anos 60! Desde março de 2024, Balneário Camboriú, uma das pérolas do litoral de Santa Catarina, abriga o Space Adventure. Esse espaço reúne o maior acervo de itens originais da agência espacial dos EUA fora dos Estados Unidos. Prepare-se para uma verdadeira viagem no tempo pelos bastidores das missões que mudaram a história da humanidade!

Um tesouro espacial no coração de Santa Catarina

O Space Adventure está situado na Avenida das Flores, no bairro dos Estados. É como um museu em movimento, com mais de 300 peças autênticas dos programas Mercury, Gemini e Apollo. Ao entrar, o visitante é levado a uma imersão na era de ouro da exploração lunar. “É como entrar em um pedaço da história da Nasa”, compartilha Rafael Reisman, curador e idealizador do projeto. De mesas de controle a partes de foguetes, cada item conta uma história impressionante de inovação e coragem.

Peças que fizeram história

O acervo do parque é de encher os olhos. Um dos destaques é o traje reserva do astronauta Buzz Aldrin, que foi usado como backup na famosa missão Apollo 11 de 1969. Também está exposta uma bota original, que ainda traz marcas da poeira lunar, cuidadosamente protegida. “Esses itens são únicos e trazem a emoção de estar tão perto de algo que realmente foi à Lua”, explica Ana Paula Castro, uma das guias do parque. Além disso, há vestimentas térmicas para enfrentar o frio lunar e até uma rocha lunar em exibição.

Simulador de decolagem lunar recria a emoção de um lançamento espacial

Mas o Space Adventure não se resume a uma exposição estática. Um dos pontos altos é o simulador de decolagem lunar, que faz o visitante sentir a emoção de um lançamento espacial em uma sala 360º. “A sensação é de estar realmente deixando a Terra”, conta o turista João Silva em seu depoimento. Réplicas em tamanho real do módulo lunar e da sala de controle de Houston, no Texas, finalizam a experiência, mostrando como as equipes da Nasa coordenavam as missões históricas.

Quer saber como os astronautas fazem para ir ao banheiro no espaço?

E quem nunca teve a curiosidade de saber como os astronautas se viram para ir ao banheiro no espaço? No parque, você encontra respostas! Há painéis e exposições que detalham exemplos curiosos, como o sistema de coleta de urina usado nas missões. Também é possível conferir fotos e informações sobre os primeiros animais enviados ao espaço, um marco relevante na corrida espacial. “Esses detalhes mostram o quanto a Nasa precisou inovar para superar desafios”, comenta Reisman.

O parque ainda conta com um planetário externo, que foi criado em parceria com o Museu de História Natural de Nova York. As projeções em 4K garantem uma viagem fascinante pelo cosmos. Para os amantes de tecnologia, há games com realidade virtual de última geração e um café temático, ideal para relaxar entre uma atração e outra. “É um lugar para todas as idades, de crianças a adultos fascinados pela ciência”, destaca Mariana Lopes, gerente do parque.

O Space Adventure funciona de segunda a quinta, das 9h às 18h, e de sexta a domingo, incluindo feriados, das 9h às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site oficial do parque. “Estamos orgulhosos de trazer um pedaço da história da Nasa para o Brasil”, celebra Reisman.