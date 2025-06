Caixa oferece desconto de até 90% em dívidas renegociadas

A Caixa Econômica Federal lançou a campanha “Tudo em Dia Caixa” com o objetivo de ajudar clientes, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, a quitar suas dívidas. A campanha oferece descontos de até 90% para a regularização de débitos. Estima-se que aproximadamente 5,8 milhões de clientes, sendo 5,3 milhões de pessoas físicas e 476 mil empresas, estão elegíveis para aproveitar esta oportunidade, abrangendo um total de 8,5 milhões de contratos.

Segundo o banco, mais de 85% dos clientes que se enquadram podem saldar suas dívidas pagando valores de até R$ 2 mil, e não há limite máximo para os débitos a serem negociados. Após o pagamento, o cliente terá seu contrato regularizado em até cinco dias úteis, e seu nome será retirado das listas de restrição de crédito, como SPC e Serasa, permitindo o acesso a novas linhas de crédito.

### Como Negociar

Os clientes interessados podem negociar suas dívidas de diversas maneiras. As opções incluem:

– Atendimento presencial em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

– Casas lotéricas, onde também é possível obter condições especiais para dívidas de até R$ 5 mil, apresentando o CPF.

– O site da campanha “Tudo em Dia Caixa” para negociação online.

– O aplicativo Cartões Caixa.

– Atendimento via WhatsApp pelo número 0800 104 0104, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h (exceto feriados).

– O telefone Alô Caixa: 4004 0104 (para capitais) e 0800 104 0 104 (demais localidades), disponível das 8h às 20h.

Durante a campanha, um caminhão do “Tudo em Dia Caixa” estará visitando várias cidades para oferecer atendimento em locais acessíveis. A programação das cidades pode ser consultada no site oficial da Caixa.

### Outras Dívidas

Além das dívidas incluídas na campanha, a Caixa também oferece condições especiais para a renegociação de outras pendências, como contratos habitacionais. As opções disponíveis incluem:

– Renegociação de dívidas com prazos de até 120 meses (10 anos).

– Parcelamento de faturas e cartões de crédito pelo aplicativo Cartões Caixa.

– Para contratos de financiamento habitacional em atraso, é possível usar o saldo do FGTS para pagar até 80% de até seis prestações mensais em atraso.

– A possibilidade de incorporar encargos ao saldo da dívida e, dependendo do perfil do contrato, pausas nos pagamentos.

Contratos habitacionais podem incluir financiamentos para a compra de imóveis, aquisição de terrenos para construção, ou reformas e ampliações. As negociações referentes a esses contratos podem ser feitas por meio do aplicativo Habitação Caixa.