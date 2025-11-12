Cidade brasileira é a primeira reconhecida por sustentabilidade e qualidade de vida

São José dos Campos fez história nesta semana ao se tornar a primeira cidade do mundo a conquistar a certificação ABNT NBR ISO 37125, um reconhecimento internacional que avalia o desempenho urbano com base em critérios ambientais, sociais e de governança, conhecidos como ESG. Com isso, a cidade alcançou o nível platina, a classificação máxima, reafirmando sua posição como referência global em cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes.

O anúncio foi feito em uma cerimônia especial no Paço Municipal, reunindo autoridades, especialistas e representantes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A auditoria foi realizada pelo Parque de Inovação Tecnológica (PIT) em parceria com a Prefeitura, seguindo as diretrizes da Organização Internacional de Normalização (ISO).

A certificação que coloca São José dos Campos no mapa das cidades modelo

A norma ISO 37125 é um complemento às certificações já conhecidas, como ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123, que abordam indicadores de cidades sustentáveis. Esta nova certificação avalia um total de 133 indicadores ESG, agrupados em três pilares:

Ambiental : inclui a gestão de emissões de gases poluentes, arborização, gestão de resíduos, preservação de nascentes e uso de energias renováveis.

Social : examina aspectos como saúde, educação, segurança, inclusão e qualidade de vida.

Governança: foca na transparência pública, eficiência administrativa, participação cidadã e uso estratégico de dados.

Segundo a ABNT, a ISO 37125 representa um avanço significativo. Ela exige evidências mensuráveis de desempenho e uma auditoria técnica independente, algo que poucas cidades ao redor do mundo conseguem atingir.

Sustentabilidade urbana e inovação tecnológica

A conquista de São José dos Campos é resultado de várias iniciativas práticas que a cidade vem implementando com muito cuidado nos últimos anos. Um exemplo disso é o monitoramento em tempo real da qualidade do ar, além do programa de educação ambiental que foi levado para as escolas públicas.

Outro destaque são as ações voltadas para a preservação do patrimônio arbóreo, a proteção de primatas na região de São Francisco Xavier e a eficiência na coleta seletiva, com vários Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) espalhados pela cidade. São iniciativas que não apenas reduzem emissões, mas também promovem uma mobilidade urbana mais sustentável.

Em 2024, a cidade deu mais um passo ao lançar o programa Cidade Carbono Neutro, com o apoio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e da FAPESP, visando neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2030.

Excelência em gestão pública e compromisso contínuo

São José dos Campos não chegou a esse reconhecimento por acaso. A cidade já possuía as certificações ISO 37120, 37122 e 37123, todas mantidas no nível platina após auditorias nos anos anteriores. Agora, com essa nova conquista, eleva-se a um grupo seleto de municípios que são admirados globalmente pela sua governança orientada por dados e transparência administrativa.

Essa certificação também vai colocar a cidade em evidência em fóruns internacionais, como a COP 30, onde fará a apresentação de iniciativas voltadas para a neutralização de carbono e soluções urbanas inovadoras. O prefeito Anderson Farias ressaltou durante a cerimônia que a conquista valida a eficácia de políticas públicas bem estruturadas, baseadas em dados e indicadores reais, que podem gerar impactos positivos no meio ambiente e na sociedade.

Um novo paradigma para o desenvolvimento urbano no Brasil

Mais do que um simples título, a ISO 37125 é um modelo de gestão urbana que pode ser replicado por outras cidades brasileiras. Ela estabelece um padrão técnico que incentiva a adoção de práticas sustentáveis com base em indicadores mensuráveis, indo além das promessas.

Com essa conquista, São José dos Campos se consolidou como um laboratório vivo de inovação urbana, unindo tecnologia de ponta, políticas públicas eficazes e a participação da comunidade para criar um futuro mais equilibrado e inteligente.