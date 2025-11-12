Entretenimento

Mário Teixeira retorna com novela urbana e feminina às seis

Mário Teixeira. Foto: Divulgação/Fábio Rocha (Globo)
Mário Teixeira volta às seis com trama urbana e feminina

A emissora Globo já definiu sua programação para a faixa das seis até 2027. Depois das novelas Êta Mundo Melhor! e A Nobreza do Amor, a nova trama intitulada Terra da Garoa está prevista para estrear em novembro de 2026. Esta obra é escrita por Mário Teixeira, que retorna ao horário nobre das tardes com uma narrativa que aborda temas como a travessia, a identidade e a resistência feminina.

A história se passa nos dias atuais e centra-se em Rosenda, uma mulher do sertão com quatro filhos, que deixa sua cidade natal em busca do marido desaparecido. Ao chegar em São Paulo, ela descobre que o homem que procura está vivo, mas sua vida se transformou: ele agora é rico, casado e decidido a eliminar vestígios de sua antiga vida. Confrontada com essa nova realidade, Rosenda precisa enfrentar várias dificuldades e encontrar uma nova forma de viver na metrópole, enquanto seus filhos também lidam com segredos e desafios pessoais.

A novela deve ser exibida entre novembro de 2026 e junho de 2027, alinhando-se à estratégia da Globo de investir em histórias que conseguem tocar o público de forma emocional. Embora ainda não tenha sido escolhido um diretor artístico para a trama, esse projeto reafirma Mário Teixeira como um dos principais escritores da faixa das seis, especialmente após o sucesso de suas obras anteriores, como Mar do Sertão e No Rancho Fundo.

Ficha Técnica

  • Título: Terra da Garoa
  • Autor: Mário Teixeira
  • Previsão de estreia: Novembro de 2026
  • Término previsto: Junho de 2027
  • Faixa: Novela das 18h
  • Ambientação: São Paulo, dias atuais
  • Tema central: Travessia, identidade e resistência feminina
  • Protagonista: Rosenda, mulher sertaneja e mãe de quatro filhos
  • Direção artística: A definir
