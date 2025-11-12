As 7 cidades mais inteligentes do mundo em 2025

A inovação está crescendo de forma impressionante, moldando o futuro das cidades ao redor do mundo. Com novos avanços, como a inteligência artificial, veículos autônomos e energia renovável, várias metrópoles buscam tornar-se mais inteligentes e sustentáveis. O Índice Global de Inovação (GII) 2025, produzido pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, analisou 100 cidades que concentram mais de 70% das patentes e capital de risco global. O ranking mostra quais lugares estão liderando o caminho em direção a um futuro mais inovador e conectado.

Vamos explorar algumas das cidades que se destacam nesse cenário inovador.

Zurique

A cidade suíça de Zurique se destaca com a estratégia Smart City Zürich, implementada em 2018. Essa iniciativa moderniza a gestão urbana usando plataformas de dados que promovem a colaboração entre startups e o governo, buscando resolver problemas reais da população.

O transporte é uma parte fundamental dessa transformação. O aplicativo ZVV integra ônibus, trens e patinetes elétricos, facilitando a mobilidade dos moradores. Além disso, Zurique utiliza o calor residual das fábricas para aquecer e refrigerar espaços, exemplificando um uso eficiente de recursos. Com tecnologias como realidade aumentada e gêmeos digitais, engenheiros e arquitetos conseguem planejar construções mais seguras e sustentáveis, colocando a cidade como um modelo para o urbanismo inteligente.

Oslo

Oslo, a capital da Noruega, é outra referência importante. Ocupando o segundo lugar no ranking desde 2019, a cidade se destaca pelo seu desenvolvimento urbano verde. Em 2019, foi eleita Capital Verde Europeia e não parou por aí, pois continua a expandir políticas ambientais robustas.

Hoje, cerca de 40% dos veículos que circulam são elétricos. Além disso, 90% dos novos carros vendidos seguem essa tendência. O projeto FutureBuilt, que conta com cinquenta iniciativas, promove arquitetura de baixo carbono, próximo de centros de transporte. A energia hidrelétrica compõe 60% do consumo total da cidade, e o sistema de pedágio Oslo Toll Ring é um incentivo a veículos com emissões zero, ajudando a financiar novas infraestruturas sustentáveis.

Genebra

Genebra está reforçando a liderança suíça em inovação com o projeto Smart Canton. A cidade se concentra em criar uma infraestrutura eficiente e utilizar tecnologia avançada para alcançar suas metas ambientais. O projeto TetraEner promove a otimização do uso de energias renováveis em novas construções e reformas.

Por meio do Geneva Lac Nations, edifícios estão conectados a uma rede hidráulica que fornece aquecimento e irrigação de áreas verdes. A tecnologia LoRaWAN é usada para monitorar condições ambientais, aprimorando sistemas de transporte e energia. Além disso, Genebra valoriza a participação cidadã e espaços verdes, equilibrando inovação com bem-estar social.

Dubai

Dubai é um exemplo impressionante de avanço, saltando da 12ª para a 4ª posição em 2025. A cidade busca se transformar na “mais feliz e inteligente do mundo”, investindo fortemente em inteligência artificial. Sua estratégia é baseada em pilares como economia, qualidade de vida, governança, meio ambiente, pessoas e mobilidade.

Sensores e câmeras inteligentes ajudam a reduzir o congestionamento em até 20%, enquanto o controle de semáforos em tempo real melhora o fluxo de veículos. Projetos como DEWA Smart Grid e Dubai Silicon Oasis demonstram o compromisso da cidade com energia limpa, contribuindo para a meta de 75% de energia renovável até 2050.

Abu Dhabi

Abu Dhabi também está avançando para a quinta posição, apostando em tecnologia para melhorar serviços públicos e sustentabilidade. O Projeto Cidade Inteligente Zayed, que começou em 2024, introduz soluções automatizadas de tráfego e estacionamento, testadas inicialmente na Corniche.

A plataforma digital TAMM integra dezenas de serviços governamentais e reduz o uso de papel em 90%. A cidade também está investindo na infraestrutura de recarga para veículos elétricos, alinhando essa estratégia à meta nacional de atingir emissões líquidas zero até 2050.

Londres

Londres se destaca por unir sustentabilidade e transformação digital. Medidas como a Taxa de Congestionamento, pagamentos sem contato e a Zona de Emissões Ultrabaixas fazem parte do modelo urbano da cidade.

Recentemente, mais de 2.000 km de cabos foram instalados no metrô, garantindo conectividade 4G e, futuramente, 5G em todas as estações. Acesso a dados públicos ajudou startups a desenvolver soluções inovadoras, como sistemas de estacionamento inteligente e monitoramento ambiental, solidificando Londres como um laboratório urbano de ponta.

Copenhague

Copenhague é um exemplo notável na busca por se tornar a primeira cidade neutra em carbono até 2025. A capital dinamarquesa foca em sustentabilidade, qualidade de vida e planejamento econômico.

Aqui, 62% dos habitantes usam bicicletas para se locomover, beneficiando-se de uma vasta rede de ciclovias. O projeto Copenhagen Connecting visa gerar um impacto econômico significativo, integrando soluções digitais nos serviços urbanos e promovendo uma cultura verde.

Esses exemplos mostram como diferentes cidades estão usando dados e tecnologia para melhorar a vida urbana. Cada uma delas, à sua maneira, busca um futuro mais eficiente, sustentável e inclusivo, mantendo a essência de lugares mais habitáveis e humanos.