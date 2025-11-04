Cidade brasileira dos milionários terá sua própria Times Square com telão 5D

Balneário Camboriú, a famosa “cidade dos milionários”, está prestes a ganhar um novo atrativo. A partir de 6 de novembro, será inaugurada a “Times Square de BC”, um projeto que promete trazer um pedaço da atmosfera nova-iorquina para o centro da cidade. Combinando tecnologia de mídia urbana a uma área de gastronomia e cultura, essa novidade busca tornar a experiência dos moradores e visitantes ainda mais envolvente, especialmente durante o verão.

O coração desse projeto é um telão circular de LED 5D, que vai se destacar no horizonte da cidade. A instalação é grandiosa e fará parte do cenário vibrante do Centro, capturando a atenção de pedestres que passam por ali. A expectativa é que o telão exiba conteúdo publicitário e artístico de forma visualmente impactante, criando uma interação única com quem passar pela região.

A inauguração está marcada para 7 de novembro, às 19h, em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. A escolha dessa data é estratégica, pois queremos aproveitar a movimentação das semanas que antecedem a alta temporada de verão. É uma forma de transformar o espaço em uma verdadeira vitrine urbana.

Os idealizadores do projeto, Carlos Nacli e Ana Paula Conti Bastos, prometem que a nova atração será um vetor de inovação na cidade, se somando a outros pontos turísticos já conhecidos em Balneário Camboriú. Com um investimento que chega a R$ 50 milhões, a expectativa é alta.

Telão 5D: Dimensões e Localização

O telão possui 11,5 metros de altura e 9,6 metros de largura, o que equivale à altura de um prédio de cinco andares. Esse tamanho impressionante foi projetado para exibir conteúdos em 5D, usando ilusão de ótica e perspectiva para oferecer uma experiência rica e realista. A instalação estará situada na esquina das Avenidas Brasil e Alvin Bauer, que recebe mais de 12 mil pedestres por dia. Com uma localização tão estratégica, a ideia é potencializar a visibilidade para anunciantes e eventos culturais.

A programação do telão incluirá conteúdos interativos, publicidade e exibições especiais em datas comemorativas, tornando o espaço um novo cartão-postal e um importante ponto turístico na cidade.

New York Food Lounge: Um Carinho à Gastronomia

No mesmo dia da inauguração do telão, também será aberto o New York Food Lounge, um espaço gastronômico e cultural com 1.500 m² e 26 lojas espalhadas por dois andares. Com capacidade para receber 350 pessoas, contará ainda com uma área especial para as crianças e oferecerá serviço de delivery. A ideia é criar um ambiente que lembre a atmosfera de lugares icônicos de Nova York, como o High Line e o Chelsea Market, trazendo uma experiência diferenciada de alimentação e entretenimento.

Essa união entre mídia digital e um espaço gourmet tem como objetivo fazer as pessoas passarem mais tempo no Centro, o que, consequentemente, pode beneficiar o comércio da região e aumentar o ticket médio.

Programação Especial para o Fim de Ano

Além da abertura, já estão confirmadas algumas programações especiais, como um evento de Natal em 7 de dezembro e uma contagem regressiva de Réveillon em grande estilo, inspirada nas celebrações de Nova Iorque. A intenção é consolidar essa área como um espaço para eventos de final de ano, agregando mais opções de entretenimento.

As ações durante essas festividades vão explorar o telão 5D com vinhetas temáticas e interações com o público, proporcionando uma virada de ano com um toque inovador e adaptado ao contexto catarinense.

Esse calendário de eventos promete estimular o turismo regional, levando os visitantes a descobrir não só as praias, mas também a gastronomia e as opções de compras, criando um circuito urbano ainda mais robusto.