A casa mais antiga do Brasil foi construída entre 1516 e 1520

A casa mais antiga do Brasil foi erguida entre 1516 e 1520 — antes mesmo da fundação da primeira vila portuguesa em território nacional
A casa mais antiga do Brasil foi erguida entre 1516 e 1520 — antes mesmo da fundação da primeira vila portuguesa em território nacional

No litoral de São Paulo, encontramos um dos tesouros mais antigos do Brasil: a Casa de Taipa de São Vicente. Construída entre 1516 e 1520, essa é considerada a primeira residência do país e, pasmem, surgiu antes da fundação oficial da vila de São Vicente em 1532. Suas paredes de barro, madeira e palha contam um pouco da história da colonização portuguesa e do início da nossa urbanização.

Essa edificação não é apenas um marco histórico, mas também simboliza uma nova era na construção. Os portugueses, trazendo suas técnicas de construção em terra crua, usaram métodos como a "taipa de pilão" e a "taipa de mão" para erguer as primeiras moradias no Brasil. Essas técnicas, que podem parecer simples, foram fundamentais para adaptar a arquitetura às condições tropicais da região.

Uma construção anterior à fundação da vila

Pesquisas arqueológicas revelam que a Casa de Taipa pertenceu a Cosme Fernandes, o “Bacharel de Cananéia”. Ele foi um dos primeiros colonos a se estabelecer na área. Para construir a casa, ele usou mão de obra indígena, aproveitando os materiais locais, como barro e palha, que estavam à disposição e eram perfeitos para o clima.

A localização estratégica da casa, próxima ao mar e a rios navegáveis, mostra que os primeiros colonizadores se preocupavam com a defesa e a logística da região, que naquela época era alvo de navegadores de diversas partes do mundo.

Conforme o tempo passou, a pequena estrutura de barro acabou incorporada ao Sítio Arqueológico Bacharel, que se tornou um importante patrimônio histórico ligado ao Museu Casa Martim Afonso.

A técnica ancestral da taipa de pilão

A técnica de taipa de pilão envolve o empilhamento de terra úmida entre pranchões de madeira, o que resulta em paredes grossas e bastante resistentes. Essa técnica, adaptada das práticas europeias, foi amplamente utilizada nas primeiras décadas da colonização.

Embora a construção pareça simples, é preciso ter conhecimento sobre a mistura da terra, o tempo de secagem e o suporte necessário para garantir a durabilidade das paredes. Mesmo exposta ao tempo e à umidade do litoral, partes da estrutura original da Casa de Taipa ainda permanecem, servindo como exemplo para estudiosos de arquitetura colonial e iniciativas de preservação.

Um símbolo do início da história brasileira

Atualmente, as ruínas da Casa de Taipa atraem turistas, pesquisadores e curiosos, tornando-se um ponto de visitação em São Vicente. Mais do que uma simples construção antiga, esse local é um símbolo do nascimento da vida urbana no Brasil, representando a herança deixada pelos primeiros europeus. Preservar essa história é fundamental para manter vivas as raízes da arquitetura e da sociedade brasileira, conectando gerações passadas às futuras.

