Jovem investe US$ 300 mil em aluguel de navio-residência global

Viver em um cruzeiro e trabalhar remotamente enquanto o navio cruza os oceanos deixou de ser um sonho distante. O jovem americano Austin Wells, de apenas 28 anos, decidiu mudar sua rotina em terra firme por uma nova forma de vida, a chamada cidade flutuante. Para isso, ele investiu US$ 300.000 para garantir 12 anos de aluguel de um estúdio no MV Narrative, um navio-residência que promete revolucionar o conceito de moradia.

Um apartamento no mar com tudo incluído

O MV Narrative é um projeto dos empreendedores Alister Punton e Shannon Lee, da empresa Storyline, e deve zarpar oficialmente em 2025. O navio será composto por 500 residências privadas, com opções de tamanhos e preços diferentes, projetadas para acomodar cerca de 1.000 moradores. O estúdio de Austin tem 22 metros quadrados, com banheiro, despensa, cama retrátil e uma escrivaninha voltada para o mar.

O grande trunfo desse projeto está nas comodidades a bordo. O navio contará com academia, mercado, atendimento médico, serviço de quarto 24 horas, cozinhas privativas, cinema, piscina, biblioteca e até um banco. Ou seja, tudo que você precisa de uma cidade moderna, mas flutuando pelos mares.

Trabalhar, viajar e viver com menos gastos

Morar em um navio pode parecer algo de outro mundo, mas Wells ressalta que o custo de vida é mais vantajoso. Em San Diego, onde ele morava antes, o aluguel de um apartamento comum gira em torno de US$ 2.500 por mês. No MV Narrative, ele espera gastar cerca de US$ 2.000 mensais. Além da economia, ele garante que o estilo de vida itinerante permite “viver bem, economizar e conhecer o mundo sem abrir mão do trabalho”.

Para isso, ele pretende trabalhar à noite e aproveitar o dia para explorar as cidades que o navio visitar. Cada parada do MV Narrative deve durar de três a cinco dias, permitindo que os moradores se conectem com diferentes culturas e paisagens, sem sair de casa, literalmente.

Um novo conceito de “vida a bordo”

A proposta da Storyline é transformar o MV Narrative em uma comunidade flutuante autossustentável, utilizando energia renovável e sistemas de reaproveitamento de água. O navio passará por todos os continentes, proporcionando aos seus residentes a oportunidade de viver em constante movimento, mas sem a sensação de estar em viagem permanente.

Os idealizadores buscam atender um público que deseja liberdade geográfica, conforto e um senso de pertencimento global, algo que se tornou mais acessível com o crescimento do trabalho remoto. O projeto prevê 11 tipos de moradias, que vão desde estúdios compactos até coberturas de luxo com varandas.

Viagem inaugural prevista para 2027

O MV Narrative está na fase final de construção, com a viagem inaugural marcada para 2027. O navio planeja seguir uma rota global, incluindo cidades da Europa, América, Ásia e Oceania, com paradas de vários dias em cada destino. A proposta é que os moradores possam viver a bordo com conforto e estabilidade, enquanto o navio navega pelo mundo em um ciclo contínuo de viagens.

Uma tendência que pode crescer

E Austin não está sozinho nessa. A Storyline revelou que centenas de pessoas já reservaram unidades no MV Narrative. A expectativa é que esse navio-residência inicie uma nova tendência de habitação móvel, mesclando sustentável, turismo e tecnologia.

Se tudo ocorrer conforme o planejado, o MV Narrative pode se tornar a primeira cidade flutuante habitável do mundo, navegando continuamente e oferecendo uma nova perspectiva de vida: simplesmente viver viajando.