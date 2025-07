Christiane Torloni fala sobre a dor da perda do filho

Christiane Torloni, atriz reconhecida no Brasil, compartilhou, em uma recente entrevista ao jornalista Pedro Bial, momentos difíceis de sua vida, que começaram há mais de 30 anos. Em 1991, a tragédia ocorreu quando seu filho Guilherme, de apenas 12 anos, faleceu em um acidente de carro. Essa perda impactou profundamente a vida de Christiane, que se viu diante do desafio do luto.

A conversa com Bial destacou a busca de Torloni por um espaço para processar sua dor. Ela revelou que estava cercada por pessoas que queriam que ela se recuperasse rapidamente, o que a fez sentir uma pressão em relação à sua dor. “O luto faz parte da nossa vida e não devemos ter vergonha dele”, disse a atriz. Ela explicou que, após a tragédia, decidiu viajar para Portugal, longe da agitação do Brasil. Essa decisão não foi motivada pela falta de oportunidades no país, mas por uma necessidade de se resguardar e permitir que suas emoções se acomodassem.

Durante a entrevista, Christiane recordou um evento marcante que aconteceu logo após a morte do filho. Dois meses após a tragédia, amigos a levaram a um show, onde ela se sentiu sufocada pela expectativa de que deveria estar bem. “Eu pensei: ‘Meu Deus, isso é… eu vou morrer aqui dentro’. Foi um momento de profunda decomposição interna”, relatou. Essa experiência a fez refletir sobre a pressão social em relação à recuperação emocional.

Questionada sobre a possibilidade de nunca mais voltar a atuar, a atriz destacou a importância de cuidar da saúde mental. “É necessário ter integridade mental. Se você não cuida de suas emoções, pode perder o controle”, enfatizou. Torloni falou sobre como ela e seus filhos tentaram se reerguer após essa tragédia, buscando se fortalecer como família.

O acidente que tirou a vida de Guilherme aconteceu em casa. A atriz e seus filhos gêmeos estavam dentro de uma caminhonete quando, durante uma manobra, o veículo caiu de ré da garagem, despencando de uma altura de 4,5 metros. Embora Christiane e Leonardo tenham sofrido apenas ferimentos leves, Guilherme não sobreviveu.

A trajetória de Christiane Torloni, marcada por desafios e superações, serve como um lembrete da importância de enfrentar a dor e o luto, além de buscar apoio e compreensão nesse processo.