Mais feriados em dias úteis em 2026

O ano de 2026 promete ser um verdadeiro alívio para quem valoriza os momentos de descanso. Ao contrário de 2025, que teve a maioria de seus feriados caindo em fins de semana, o próximo ano trará uma agenda cheia de oportunidades para fazer aquela pausa merecida. A maioria dos feriados nacionais será em dias úteis, entre segundas e sextas-feiras, facilitando a criação de emendas e até mesmo viagens prolongadas.

Com apenas um dos 12 feriados nacionais caindo em um domingo, quem planejar bem vai conseguir estender as folgas e organizar pequenos escapes ao longo do ano. Além disso, o calendário traz feriados fixos e os famosos dias de carnaval que, neste ano, vão de sábado até a Quarta-Feira de Cinzas. Isso abre espaço para desfrutar de experiências mais longas em férias curtas.

Mais oportunidades de descanso

Uma novidade que impactará diretamente as rotinas dos trabalhadores em 2026 é uma nova regra que começará a valer em julho. A partir de então, empresas e comércios só poderão exigir trabalho em feriados se houver acordo com o sindicato da categoria. Isso significa que muitos estabelecimentos terão que se reorganizar nas datas comemorativas.

Essa mudança também promete impulsionar o turismo no Brasil. Com feriados nacionais espaçados, quem for buscar descanso verá uma chance maior de viajar para lugares turísticos, principalmente no interior do país. As datas, como o Dia da Consciência Negra (20 de novembro) e o Natal (25 de dezembro), também vão exigir um bom planejamento nas escalas de trabalho para acomodar as folgas.

Diante dessa nova realidade, é fundamental que tanto profissionais quanto empresas comecem a se preparar. Planejar o uso de banco de horas e estar atento aos feriados locais e nacionais fará toda a diferença. Para quem valoriza os momentos de pausa, 2026 será um ano propício para relaxar e recarregar as energias.

Esse novo cenário não só traz um equilíbrio maior entre vida pessoal e profissional, mas também contribuí para o bem-estar de todos. Com mais oportunidades para descansar, os trabalhadores poderão voltar renovados, prontos para entregar um desempenho ainda melhor no dia a dia. As mudanças operacionais, se bem aplicadas, beneficiarão tanto os colaboradores quanto as empresas.