Chrisean Rock assina contrato de $1 milhão com Kick?

Chrisean Rock, rapper e estrela de reality show, está em destaque após afirmar que fechou um contrato de streaming com a plataforma Kick. Essa parceria, avaliada em US$ 1 milhão, promete levar seu conteúdo a um novo patamar, permitindo que ela produza vídeos semanais que incluam lançamentos musicais, transmissões ao vivo e momentos espontâneos de sua vida.

Conhecida pelo seu talento, Chrisean ganhou notoriedade através do programa “Baddies”, onde participou de três temporadas. Após isso, protagonizou sua própria série, “Blueface & Chrisean: Crazy In Love”, em 2022. Sua relação tumultuada com o rapper Blueface gerou diversas polêmicas, mas Chrisean expressou recentemente seu desejo de reconciliar-se com ele após sua liberação da prisão em Los Angeles.

A informação do novo vínculo com a Kick foi divulgada após um vídeo que confirmou a estratégia da plataforma de recrutar criadores com fãs leais e potencial para gerar engajamento. Ao assinar com Chrisean, a Kick busca se destacar no competitivo mercado de streaming, onde já concorre com plataformas como OnlyFans e Twitch. Este passo não apenas traz apoio financeiro para a carreira musical de Chrisean, mas também sinaliza sua intenção de expandir sua influência cultural e fortalecer sua marca independente.

Embora a Kick ainda não tenha emitido um comunicado oficial sobre o acordo, a expectativa é que este movimento traga novos seguidores para a plataforma e desperte interesse em outros criadores que possam se juntar a esse novo formato de produção de conteúdo. As primeiras gravações de Chrisean mostram interações com celebridades, como Trey Songz, e sua boa relação com os fãs, reforçando seu apelo no ambiente digital.