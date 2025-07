Nova tecnologia promete substituir micro-ondas e forno elétrico

O forno multifuncional 3 em 1 está conquistando espaço nas cozinhas brasileiras, trazendo funcionalidades que prometem facilitar a nossa vida na hora de cozinhar. Ele combina as funções de assar, grelhar, descongelar e aquecer, tudo em um único equipamento, o que rende uma boa economia de espaço e energia.

A busca por esse tipo de eletrodoméstico vem aumentando, especialmente em cidades grandes, onde a praticidade conta muito. Famílias que antes usavam micro-ondas, forno elétrico e grill agora estão optando por essa solução mais compacta e eficiente. Com a inflação e os altos custos da energia elétrica, as pessoas estão mesmo buscando alternativas que ajudem a reduzir os gastos.

Crescimento das vendas e mudanças no comportamento do consumidor

De acordo com redes de varejo como Magazine Luiza e Americanas, as vendas do forno multifuncional 3 em 1 aumentaram 8% em 2025 em comparação ao ano passado. Esse crescimento revela que muitos consumidores estão se adaptando a essa nova dinâmica, focando em aparelhos que oferecem mais de uma função ao mesmo tempo.

O novo perfil das famílias, que busca soluções práticas e acessíveis, tem tudo a ver com essa mudança. Afinal, quem não quer economizar e ainda ganhar tempo na cozinha?

Como funciona o forno multifuncional 3 em 1

Entre as principais funções desse forno, destacam-se a convecção, que garante um cozimento perfeito e uniforme, o grill que é ótimo para gratinar e um sistema de descongelamento rápido. O ventilador interno ajuda na circulação do calor, o que significa que você não precisa ficar virando os alimentos.

Muitos modelos contam com painel digital e até programação automática. Para quem não tem muita experiência na cozinha, isso é uma mão na roda! Além disso, ao reaquecer, o forno mantém a textura e o sabor dos alimentos, uma vantagem em relação ao micro-ondas. Mariana Ribeiro, uma usuária, comenta que isso permite preparar desde lasanhas até pizzas congeladas de forma prática e rápida.

Economia de energia elétrica e eficiência no consumo

Relatórios indicam que trocar fornos convencionais e micro-ondas pelo forno multifuncional pode gerar uma economia de até 20% na conta de luz. Isso acontece porque ele junta diversas funções, reduzindo o tempo de preparo e, consequentemente, o consumo de energia. Além disso, muitos modelos têm o selo Procel A, que é um indicador de baixo consumo energético.

Outro ponto interessante é a durabilidade desses fornos. Os fabricantes têm investido em materiais resistentes e funcionalidades de segurança, como desligamento automático.

Critérios para escolher o melhor forno multifuncional

Na hora de escolher um forno multifuncional, a capacidade entre 30 e 45 litros é a preferência dos consumidores. Os preços variam de R$ 450 a R$ 850, dependendo da marca e das funcionalidades.

Marcas como Britânia, Philco, Electrolux e Mondial oferecem modelos com características como grades removíveis e painel digital. Na hora da compra, é importante avaliar não só o espaço que você tem disponível na cozinha, mas também a facilidade de limpeza e a eficiência energética.

Perfil dos consumidores e tendência de mercado

Os principais interessados nesse tipo de forno são jovens casais morando em apartamentos pequenos, famílias que buscam otimizar espaço e pessoas com rotinas corridas. A modernização das cozinhas e o design atraente dos eletrodomésticos têm feito esse segmento crescer ainda mais.

O aumento da consciência sobre sustentabilidade também desempenha um papel importante. Muitas pessoas veem no forno multifuncional uma maneira de economizar energia, além de simplificar o cotidiano.

Perspectivas para os fornos multifuncionais 3 em 1 no Brasil

As tendências apontam para um crescimento contínuo do mercado dos fornos multifuncionais. De acordo com as projeções, esse segmento deve crescer cerca de 11% até o final de 2025. Um dos fatores que mais contribuem para essa expansão é a busca por aparelhos que economizam espaço e têm múltiplas funções.

A realidade das famílias brasileiras está mudando, e a necessidade de praticidade e eficiência na cozinha só tende a aumentar. Essa é uma ótima oportunidade para cada vez mais pessoas acessarem tecnologia de ponta, que antes estava mais disponível apenas em modelos mais caros.

É interessante ver como estamos cada vez mais abertos a inovações que, além de facilitar nosso dia a dia, ajudam a cuidar do nosso bolso e do nosso planeta.