China e Holanda interessam-se em peneirador de café capixaba

O Espírito Santo já é famoso por sua produção de café, mas agora ganhou um destaque ainda maior no cenário internacional. O cafeicultor Anatalício dos Reis Silva, de Vargem Alta, inovou ao criar um peneirador portátil que consegue limpar até 420 kg de café por hora. Essa invenção rendeu a ele três prêmios na 14ª edição da InnovaCities, uma feira internacional bem renomada, realizada entre os dias 15 e 17 de setembro em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Durante o evento, ele chamou a atenção de investidores da China e da Holanda, que se mostraram interessados em levar sua tecnologia para seus países. Em entrevista, Anatalício comentou sobre a importância de analisar cada proposta com calma, ao lado de seu advogado, para garantir que o projeto continue beneficiando pequenos agricultores.

Em termos de prêmio, o capixaba se destacou em várias categorias. Ele ficou:

1º lugar na categoria Diversidade e Tecnologia para Equidade .

na categoria . 1º lugar em Sustentabilidade Urbana .

em . 3º lugar em Governança e Políticas Públicas Inclusivas.

Máquina que transforma o trabalho no campo

O peneirador desenvolvido por Anatalício revolucionou a maneira como se faz a limpeza do café. Antes, o processo de abanação era pesado e exigia muito esforço físico, o que poderia causar problemas de saúde aos trabalhadores. Agora, com sua máquina, esse processo fica muito mais prático, seguro e rápido.

Com a capacidade de 420 kg/hora, essa inovação não só é eficiente, mas também acessível a pequenos produtores. A ideia é democratizar o uso da tecnologia na agricultura, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo práticas mais sustentáveis.

Da roça à feira internacional

Anatalício não é novo nesse mundo de invenções. Ele sempre buscou soluções para modernizar sua lavoura, sem perder de vista o cuidado com o meio ambiente. Com apoio do Sebrae/ES e colaboração com professores e alunos do Ifes – Campus Cachoeiro de Itapemirim, ele conseguiu transformar sua ideia em um equipamento funcional e robusto.

Ele compartilhou com orgulho o quanto representa Vargem Alta, o Espírito Santo e o Brasil em competições como essa, ressaltando que o êxito foi fruto de muito trabalho em equipe e das experiências acumuladas pelos produtores da região.

Espírito Santo no mapa da inovação agrícola

O reconhecimento de Anatalício é um grande passo para colocar o Espírito Santo em evidência nós cenários da inovação rural. O café, uma das joias capixabas, mostra que a inovação pode emergir até mesmo das pequenas propriedades, destacou Luciana Nogueira, analista técnica do Sebrae.

Essa edição da InnovaCities reuniu cerca de 70 projetos de países como China, Índia, Turquia e Nova Zelândia, tornando-se um importante polo de inovação tanto urbana quanto rural.

O futuro do peneirador e da cafeicultura

Com toda essa visibilidade e o interesse de investidores, o próximo passo de Anatalício pode ser expandir a produção do peneirador, visando não apenas os brasileiros, mas outros mercados que dependem do café.

Essa é uma oportunidade incrível para melhorar o setor, trazendo uma solução que, além de prática e acessível, pode reduzir custos, melhorar a saúde dos trabalhadores e aumentar a produtividade no campo. Afinal, o café é um dos principais produtos agrícolas do Brasil e merece todo esse cuidado e inovação.