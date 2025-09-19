HBO apresenta penúltimo episódio de “Máscaras de oxigênio”

Neste domingo, 21 de setembro, a HBO Max e o canal HBO exibem o penúltimo episódio da minissérie “Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente”. A trama, que retrata a epidemia de HIV/AIDS no Brasil dos anos 1990, vem atraindo a atenção do público pela sua abordagem sensível e realista.

O episódio apresenta situações de alta tensão e reviravoltas que forçam os personagens a enfrentarem dilemas críticos sobre vida e morte. A história continua a enfatizar a importância do AZT, um medicamento fundamental para muitos pacientes. Sete anos após o início da epidemia, a disponibilidade deste remédio é vital e a falta dele pode ter consequências sérias. Isso leva os protagonistas Yara (interpretada por Ícaro Silva) e Joana (Bruna Linzmeyer) a se envolverem em um esquema arriscado de contrabando, buscando garantir que o tratamento chegue a quem realmente precisa.

Simultaneamente, o personagem Nando (Johnny Massaro) atravessa uma fase emocional intensa. Com o apoio de Raul (Igor Fernandez) e Lea (Eli Ferreira), ele decide assumir publicamente sua orientação sexual e sua condição de saúde. Essa revelação representa um ponto de virada em sua vida e contribui para a discussão sobre HIV na sociedade, mas também coloca em risco a continuidade do seu tratamento e a segurança de muitos outros devido a denúncias anônimas.

A narrativa se aprofunda nas consequências da morte de Paka, uma reviravolta que força Yara e Joana a assumirem de vez o contrabando de medicamentos. O estado de saúde de Fernando se agrava sem o AZT, levando-o a compartilhar sua vida pessoal com o público.

“Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente” é uma coprodução entre a HBO e a Morena Filmes, com direção de Marcelo Gomes e Carol Minêm. Os roteiros são escritos por Leonardo Moreira e Patrícia Corso.

O elenco conta com atores renomados, como Johnny Massaro, Ícaro Silva e Bruna Linzmeyer, apresentando uma atuação marcante. A produção conta com a supervisão da Warner Bros. Discovery e apoio de nomes importantes como Thiago Pimentel e Mariza Leão.

Os novos episódios são lançados todos os domingos, abordando temas relevantes, como preconceito, saúde pública e direitos em meio à epidemia, oferecendo uma reflexão importante sobre a realidade da época.