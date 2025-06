Aumento da tarifa de pedágio começa a valer em julho

Motoristas que usam as rodovias Carvalho Pinto, Dom Pedro I e dos Tamoios, que atravessam o Vale do Paraíba, podem esperar um aumento nas tarifas de pedágio em breve. A partir do dia 1º de julho, as tarifas vão subir, seguindo o que determina o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) anunciou essa mudança na última terça-feira (24) no Diário Oficial. O reajuste já estava previsto nos contratos das operadoras das rodovias. O aumento autorizado é de até 5,8%, refletindo a inflação acumulada nos últimos 12 meses.

Novas tarifas de pedágio nas rodovias

Vamos conferir como ficam os novos valores nas praças de pedágio:

Rodovia Carvalho Pinto – SP-070, Praça de pedágio de São José dos Campos:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 5,10 para R$ 5,40

de R$ 5,10 para Motos: de R$ 2,55 para R$ 2,70

Rodovia Carvalho Pinto – SP-070, Praça de pedágio de Caçapava:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 5,20 para R$ 5,50

de R$ 5,20 para Motos: de R$ 2,60 para R$ 2,75

Rodovia Dom Pedro I – SP-065, Praça de pedágio de Atibaia:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 10,10 para R$ 10,60

de R$ 10,10 para Motos: de R$ 5,05 para R$ 5,30

Rodovia Dom Pedro I – SP-065, Praça de pedágio de Igaratá:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 12,70 para R$ 13,30

de R$ 12,70 para Motos: de R$ 6,35 para R$ 6,65

Rodovia dos Tamoios – SP-099, Praça de pedágio de Jambeiro:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 5,50 para R$ 5,80

de R$ 5,50 para Motos: de R$ 2,75 para R$ 2,90

Rodovia dos Tamoios – SP-099, Praça de pedágio de Paraibuna:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 11,70 para R$ 12,30

de R$ 11,70 para Motos: de R$ 5,85 para R$ 6,15

Rodovia dos Tamoios – SP-099, Praça de pedágio de Caraguatatuba:

Carros de passeio e comercial por eixo: de R$ 5,20 para R$ 5,50

de R$ 5,20 para Motos: de R$ 2,60 para R$ 2,75

Descontentamento dos motoristas com os aumentos

Apesar de os reajustes estarem dentro da legalidade e acompanharem a inflação, a reação dos motoristas não foi nada positiva. Muitos se manifestaram nas redes sociais, expressando insatisfação com o item, além da frequência com que os aumentos ocorrem.

Um ponto que chamou atenção foi a crítica à qualidade dos serviços nas rodovias. Usuários relatam que, mesmo com os aumentos, as melhorias prometidas não têm aparecido. Essa não é a primeira vez que os motoristas enfrentam reajustes: o último aconteceu em junho do ano passado, também baseado no IPCA, conforme estipulado em contrato.