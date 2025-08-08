Mudanças na TV: demissão no SBT e saída na GloboNews

Mudanças na Carreira de Jornalistas na TV Brasileira

Nos últimos dias, o cenário da televisão brasileira passou por diversas mudanças significativas, principalmente entre jornalistas de destaque. Essas movimentações ocorrem em diferentes emissoras e refletem uma nova dinâmica no setor.

Na GloboNews, três jornalistas conhecidos, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino, deixaram a emissora, marcando uma reestruturação importante na equipe.

No Rio Grande do Sul, Brunna Colossi anunciou sua saída do SBT, onde trabalhou por cinco anos como apresentadora do programa "Masbah". Em sua declaração, Brunna afirmou que pedir demissão não é uma decisão fácil, ressaltando a necessidade de coragem e reflexão antes de tomar um passo tão significativo. Ela já havia trabalhado anteriormente em um telejornal da RBS, afiliada da Globo no estado. O futuro profissional de Brunna ainda não foi revelado.

Enquanto isso, em Brasília, Filipe Matoso também fez uma mudança considerável ao deixar a GloboNews, onde atuou por dois anos, para se juntar à Globo DF. Filipe expressou entusiasmo com a nova função, prometendo estar presente nos lares todos os dias pela manhã, e é visto como um potencial âncora para futuros telejornais, especialmente na área de cobertura política.

Outra mudança notável ocorreu em Cascavel, no Paraná. O apresentador Valdinei Rodrigues foi dispensado após três anos à frente do "Balanço Geral Oeste". Em sua despedida, Valdinei expressou sua crença de que cada ciclo tem seu tempo e que novos começos são sempre possíveis. Ele será substituído por Raphael dos Anjos, que decidiu se desligar do "Balanço Geral" na TV Paranaíba, de Uberlândia, Minas Gerais.

Por fim, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que gerencia a TV Brasil e outros veículos estatais, teve uma mudança em sua presidência. André Basbaum assumiu o cargo no lugar de Jean Lima, que pediu demissão. A nova presidência levanta expectativas sobre possíveis alterações na programação do canal, que conta com profissionais como Cissa Guimarães, Luciana Barreto e Guilherme Portanova, todos com experiências em grandes emissoras. O programa "Aqui Agora" também trouxe de volta Geraldo Luís após sua saída da RedeTV, juntamente com repórteres veteranos da cobertura policial, Fátima Souza e Tony Castro.

Essas transformações destacam um momento de transição no setor de jornalismo, refletindo a busca contínua por adequação às demandas do público e do mercado.