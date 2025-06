Cervejaria brasileira que se destacou no mercado global

A história da Ambev é um verdadeiro testemunho de como a união de duas grandes cervejarias mudou o cenário das bebidas no Brasil. O nascimento da companhia foi em 1º de julho de 1999, com a fusão da Brahma e da Antarctica, dois gigantes do setor. Essa união formou a Companhia de Bebidas das Américas, mais conhecida como Ambev, que surgiu com o propósito de otimizar o mercado e preparar o terreno para um grande crescimento. Com a visão de Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, a empresa adotou um modelo de negócios voltado para a eficiência, transformando a cervejaria brasileira em uma potência global.

Antes da Ambev, a briga pelo topo entre Brahma e Antarctica era acirrada, com cada empresa lutando pela liderança no mercado. A fusão, feita de maneira rápida e sigilosa sob o nome “Projeto V”, visava criar uma grande plataforma no Brasil que pudesse facilitar uma futura expansão internacional. A movimentação gerou interesse da análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que, após revisar, aprovou a fusão em 2000, permitindo que a nova companhia se reestruturasse e crescesse.

A base do sucesso da Ambev está na sua cultura organizacional, que valoriza a meritocracia e os resultados. Com a filosofia “Sonho, Gente e Cultura”, a empresa estipula metas audaciosas enquanto acredita que atrair e desenvolver talentos é fundamental. Essa meritocracia promove uma mentalidade de dono em seus colaboradores, incentivando a busca por eficiência em todos os processos, além do uso de metodologias como o Six Sigma para aprimorar continuamente a produção.

A Ambev também se destaca pela sua infraestrutura de distribuição. Com 32 cervejarias, 2 maltarias e mais de 100 centros de distribuição, a empresa consegue alcançar mais de 1,2 milhão de pontos de venda no Brasil. Essa extensa capilaridade logística é um grande trunfo. E não é só isso! A companhia ainda investe pesado em marketing, tornando suas marcas parte da cultura popular. Marcas como Skol, Brahma e Antarctica são conhecidas e reconhecidas, especialmente durante grandes eventos como o Carnaval.

Nos últimos anos, a Ambev também mostrou que sabe se reinventar no mundo digital. O aplicativo Zé Delivery revolucionou a forma como as pessoas compram bebidas, permitindo entregas rápidas e praticidade. Com milhões de usuários, ele serve como um canal direto de vendas e um jeito de coletar dados sobre o que os consumidores preferem. A plataforma BEES, voltada para o setor B2B, facilita a comunicação com parceiros comerciais, como bares e restaurantes, simplificando pedidos e oferecendo insights valiosos.

Com o mercado brasileiro bem consolidado, a Ambev deu passos largos para sua expansão global. A fusão com a Interbrew em 2004 deu origem à InBev, trazendo a cultura de gestão da Ambev para um novo patamar. Em 2008, a gigante incorporou a Anheuser-Busch, conhecida por sua Budweiser, criando a Anheuser-Busch InBev (AB InBev), que se tornaria a maior cervejaria do mundo. E não parou por aí! A aquisição da SABMiller em 2016 consolidou ainda mais a posição da AB InBev, que agora possui um impressionante portfólio de cerca de 630 marcas vendidas em 150 países.

A trajetória da Ambev é uma verdadeira jornada de sucesso que reflete não apenas estratégias empresariais, mas também um profundo entendimento de mercado e um foco em inovação.