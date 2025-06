Ingressos de Colita: arte e parte disponíveis a partir de quarta

Exposição "COLITA. ARTE E PARTE" no Centro Niemeyer em Avilés

O Centro Niemeyer, localizado em Avilés, anunciou a abertura da exposição "COLITA. ARTE E PARTE", que apresenta a obra da fotógrafa catalã Colita. A mostra, que será inaugurada no dia 25 de junho de 2025, às 17h, é gratuita e aberta ao público, e contará com a presença de Francesc Polop, diretor e herdeiro do Arquivo Colita Fotografia.

Os ingressos para a exposição já estão à venda por 4 euros, com um valor reduzido de 3 euros. Os visitantes podem adquirir os bilhetes na bilheteira do centro ou pelo site oficial. A exposição ficará em cartaz até 11 de janeiro de 2026, na Sala de Fotografia do Centro Niemeyer. Além disso, a última hora de funcionamento das tardes será gratuita, mas os visitantes devem retirar um ingresso na recepção do espaço.

Colita é conhecida por sua forma única de capturar a vida ao seu redor, atuando como fotoperiodista e documentando eventos marcantes, como performances artísticas, exposições, gravações de filmes e concertos. Sua paixão pela fotografia é evidente em cada imagem, que captura momentos significativos da cultura e da arte.

A exposição "COLITA. ARTE E PARTE" inclui seis influências artísticas que moldaram a vida e o trabalho da fotógrafa. Entre elas, estão Carmen Amaya, que despertou seu interesse pelo flamenco; Gabriel García Márquez, que aprofundou seu amor pela literatura; e Gonzalo Suárez, que a ajudou a dar seus primeiros passos como fotógrafa no cinema. Também está presente a canção "Mediterrâneo", de Joan Manuel Serrat, que a conectou à poesia e à música da época. Adicionalmente, a obra do artista Joan Miró a envolveu em um movimento contracultural, enquanto Ocaña a introduziu a novas estéticas queer, antecipando discussões sobre o futurismo no contexto LGTBIQ+.

Com tantas referências culturais e artísticas, a exposição promete ser uma viagem pela trajetória de Colita e uma reflexão sobre a intersecção entre arte e vida.