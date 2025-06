Agência livre da NBA 2025: espaço salarial e melhores opções

Bobby Marks questions how the Knicks can attract free agents without filling their head coaching vacancy. (0:54)

Com o término do draft da NBA, as equipes da liga agora se concentram em suas estratégias de apostas na agência livre e trocas de jogadores para a próxima temporada. O cenário financeiro muda, e algumas franquias têm espaço na folha salarial, enquanto outras enfrentam desafios para se enquadrar nas regras do teto salarial.

Os times são classificados em diferentes categorias de acordo com seu espaço no teto salarial, suas necessidades e potenciais movimentos. Ao todo, são 30 equipes, e a seguir, destacamos algumas dessas informações.

Times com Espaço no Teto Salarial

Neste momento, apenas o Brooklyn Nets é projetado para gerar mais de R$ 20 milhões em espaço salarial. Comparativamente, na temporada passada, várias equipes, incluindo Charlotte Hornets e Detroit Pistons, utilizaram o salário disponível para fortalecer seus elencos. O número reduzido de equipes com poder de compra se deve ao aumento contínuo das extensões de contrato de novatos e veteranos.

As equipes precisam gastar ao menos 90% do teto salarial de R$ 154,6 milhões até o primeiro dia da temporada regular. Para o Brooklyn, que já possui R$ 96 milhões em salários, o valor mínimo a ser gasto chega a R$ 139,2 milhões. Se não cumprirem essa exigência, a diferença será redistribuída entre os jogadores do time.

Brooklyn Nets

Espaço projetado: R$ 35 milhões

R$ 35 milhões O Brooklyn está mudando de foco após ter escolhido cinco jogadores na primeira rodada do draft. Eles priorizam a continuidade do desenvolvimento de jovens jogadores como Cam Thomas e Day’Ron Sharpe, além de ser um destino atraente para times que desejam reduzir suas despesas, desde que aceitem franquias com escolhas de draft em suas negociações.

Detroit Pistons

Espaço projetado: Até R$ 17 milhões

Até R$ 17 milhões Renunciar a jogadores como Malik Beasley e Dennis Schroder seria necessário para que os Pistons criassem espaço. Eles precisam de lance de arremesso e profundidade no garrafão.

Memphis Grizzlies

Espaço projetado: R$ 5 milhões

R$ 5 milhões O time está praticamente garantido para criar espaço salarial e deve focar na renegociação e extensão do contrato de Jaren Jackson Jr., cujo salário pode aumentar de R$ 23,4 milhões para R$ 30,3 milhões nesta temporada.

Times com a Exceção Média Não Tributável de R$ 14,1 Milhões

Esse grupo é o maior e inclui equipes com acesso à exceção média não tributável e à exceção bianual.

Do Atlanta Hawks: Buscando melhorar seu backcourt e profundidade no garrafão.

Buscando melhorar seu backcourt e profundidade no garrafão. Do Charlotte Hornets: Focando em um armador e arremessadores para melhorar o desempenho.

Times Acima do Teto Salarial

Equipes como Dallas Mavericks e Boston Celtics enfrentam limites que as impedem de utilizar certas exceções ou fazer negociações extravagantes, dado que suas folhas salariais superam os tetos estabelecidos.

Os Mavericks, por exemplo, estão em busca de um armador titular e devem usar sua exceção média para isso, especialmente após a queda de Kyrie Irving.

Considerações Finais

O cenário da NBA está mudando com a aproximação da agência livre. Muitas equipes buscam melhorar através de investidas no mercado de transferências, enquanto outras precisam equilibrar suas folhas salariais e atender às exigências do teto visando a competitividade nas próximas temporadas. As movimentações financeiras e ajustes ocorrerão continuamente conforme os times se preparam para a nova sequência de jogos.