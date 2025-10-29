Notícias

Cerveja mais antiga do Brasil: de 1853 a museu histórico

O Brasil é um verdadeiro paraíso para os amantes de cerveja, ocupando a terceira posição no ranking mundial de consumo dessa bebida tão querida. Essa paixão pela cerveja está ligada à história de marcas que fazem parte do nosso cotidiano, entre elas a emblemática Cervejaria Bohemia, a mais antiga do país, com 172 anos de tradicão.

Origem em Petrópolis e raízes alemãs

A Bohemia foi fundada em 1853, na charmosa cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, por um alemão chamado Henrique Leiden. Apenas cinco anos depois, seu filho, Henrique Kremer, passou a tocar o negócio. O nome inicial foi Imperial Fábrica de Cerveja Nacional, e só em 1898 a marca se consolidou como Bohemia, marcando uma nova era no mercado nacional.

Curiosamente, a presença da cerveja no Brasil começou muito antes, em 1808, quando a Família Real Portuguesa chegou aqui. No entanto, até o final do século XIX, a produção era feita de maneira totalmente artesanal.

Produção artesanal e insumos nacionais

Devido à dificuldade de conseguir insumos importados, como cevada e lúpulo da Alemanha e Áustria, os primeiros cervejeiros se viram obrigados a usar cereais locais, como arroz, milho e trigo. Essa adaptação foi fundamental e deu origem a um estilo único de fazer cerveja no Brasil, que mistura criatividade e sabor autêntico.

Uma das primeiras criações da Bohemia é a famosa Bohemia Puro Malte, que é feita com malte e lúpulo importados e traz uma receita inspirada na cidade de Pilsen, na República Tcheca.

Fusão de gigantes e o nascimento da AmBev

A história da Bohemia se entrelaça com outras marcas icônicas. Em 1888, surgiram a Cia. Cervejaria Brahma e a Cia. Antarctica Paulista. Décadas depois, em 1961, a Antarctica adquiriu a Bohemia, formando uma poderosa união no mercado.

Em 1999, um grande marco aconteceu com a fusão entre Brahma e Antarctica, que deu origem à AmBev (Companhia de Bebidas das Américas), controladora da Bohemia até hoje.

A Bohemia hoje: tradição e experiência

Hoje, a fábrica original de Petrópolis não opera mais em larga escala, mas seu espaço foi transformado em um museu e centro de visitação, onde é possível aprender mais sobre a história da cerveja, com ingressos que variam entre R$ 22 e R$ 125. Além disso, ainda conta com uma nano cervejaria, onde os visitantes podem acompanhar o processo artesanal de produção e mergulhar na rica história dessa bebida que faz parte da vida de tantos brasileiros.

