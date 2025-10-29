Entretenimento

Prime Video anuncia 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’ para 2026

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Allan Souza Lima e Alice Carvalho em Cangaço Novo. Foto: Divulgação
Prime Video lança 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’ em 2026

A atriz Alice Carvalho anunciou em suas redes sociais que a tão esperada segunda temporada da série “Cangaço Novo” será lançada em 2026 no Amazon Prime Video. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (27) e promete animar os fãs da produção, que mistura ação e drama, ambientada no sertão do Ceará.

Alice, que interpreta a personagem Dinorah, não informou uma data específica para a estreia, mas garantiu que a espera não será longa, o que sugere que o lançamento pode ocorrer no primeiro semestre de 2026.

### Retorno da Trama

“Cangaço Novo” é criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo e produzida pela O2 Filmes. A nova temporada dará continuidade à história de Ubaldo, um bancário interpretado por Allan Souza Lima. Ubaldo retorna ao Ceará para cuidar de seu pai adotivo e acaba se envolvendo com o crime. Ele se junta às irmãs Dinorah e Dilvânia (Thainá Duarte), que vivem em um universo marcado por um “novo cangaço”.

A narrativa abordará temas atuais, como a crise hídrica e a corrupção, que afligem a fictícia cidade de Cratará. Ubaldo e Dinorah planejam assaltos a bancos com o objetivo de financiar serviços públicos essenciais para a população. O grupo contará com o apoio de ex-militares do Sudeste, antigos parceiros de Ubaldo, intensificando o conflito com o poder local.

### Temas Sociais e Elenco

Dirigida por Fábio Mendonça e Caito Ortiz, a nova temporada promete mais ação e um olhar crítico sobre a realidade social, equilibrando entretenimento e reflexão sobre questões políticas. Além dos protagonistas, o elenco contará com a participação de Thainá Duarte, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Xamã, Rafael Losso, Enio de Sá, Joálisson Cunha, Bruno Belarmino, Daniel Porpino e Luiz Carlos Vasconcelos.

“Cangaço Novo” é reconhecida pela sua fotografia impressionante e pela representação do sertão contemporâneo. A série destacou-se entre as produções nacionais no Amazon Prime Video, abordando tópicos como violência, desigualdade e resistência popular de uma forma moderna e impactante.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Daniel. Foto: João Miguel Jr./Divulgação

Estrelas da música confirmadas em ‘Coração Acelerado’ da Globo

1 hora atrás
Pedro Bial. Foto: TV Globo/Daniela Toviansky

Globo pode encerrar ‘Conversa com Bial’ e criar novo programa

16 horas atrás
Xuxa e Renato Aragão no Criança Esperança. Foto: TV Globo

números consolidados de 27 de outubro de 2025

21 horas atrás
Samira (Fernanda Vasconcellos) na novela Três Graças. Foto: Manoella Mello/Globo

Fernanda Vasconcellos é chef criminosa na série ‘Três Graças’

1 dia atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo