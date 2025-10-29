Prime Video anuncia 2ª temporada de ‘Cangaço Novo’ para 2026

A atriz Alice Carvalho anunciou em suas redes sociais que a tão esperada segunda temporada da série “Cangaço Novo” será lançada em 2026 no Amazon Prime Video. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira (27) e promete animar os fãs da produção, que mistura ação e drama, ambientada no sertão do Ceará.

Alice, que interpreta a personagem Dinorah, não informou uma data específica para a estreia, mas garantiu que a espera não será longa, o que sugere que o lançamento pode ocorrer no primeiro semestre de 2026.

### Retorno da Trama

“Cangaço Novo” é criada por Mariana Bardan e Eduardo Melo e produzida pela O2 Filmes. A nova temporada dará continuidade à história de Ubaldo, um bancário interpretado por Allan Souza Lima. Ubaldo retorna ao Ceará para cuidar de seu pai adotivo e acaba se envolvendo com o crime. Ele se junta às irmãs Dinorah e Dilvânia (Thainá Duarte), que vivem em um universo marcado por um “novo cangaço”.

A narrativa abordará temas atuais, como a crise hídrica e a corrupção, que afligem a fictícia cidade de Cratará. Ubaldo e Dinorah planejam assaltos a bancos com o objetivo de financiar serviços públicos essenciais para a população. O grupo contará com o apoio de ex-militares do Sudeste, antigos parceiros de Ubaldo, intensificando o conflito com o poder local.

### Temas Sociais e Elenco

Dirigida por Fábio Mendonça e Caito Ortiz, a nova temporada promete mais ação e um olhar crítico sobre a realidade social, equilibrando entretenimento e reflexão sobre questões políticas. Além dos protagonistas, o elenco contará com a participação de Thainá Duarte, Marcélia Cartaxo, Hermila Guedes, Xamã, Rafael Losso, Enio de Sá, Joálisson Cunha, Bruno Belarmino, Daniel Porpino e Luiz Carlos Vasconcelos.

“Cangaço Novo” é reconhecida pela sua fotografia impressionante e pela representação do sertão contemporâneo. A série destacou-se entre as produções nacionais no Amazon Prime Video, abordando tópicos como violência, desigualdade e resistência popular de uma forma moderna e impactante.