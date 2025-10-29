Estrelas da música confirmadas em ‘Coração Acelerado’ da Globo

A Globo está prestes a lançar a nova novela das 19h, “Coração Acelerado”, que estreia no dia 12 de janeiro. A trama, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, promete trazer um olhar autêntico sobre o universo sertanejo e contará com a participação de diversas estrelas desse gênero musical, incluindo Daniel, Michel Teló, Ana Castela, Maiara & Maraisa e Paula Fernandes.

Daniel fará uma participação especial ao lado de João Raul, interpretado por Filipe Bragança, que é o protagonista da história. Michel Teló também aparecerá como ele mesmo, enquanto Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa interpretarão versões ficcionais de si mesmas. Essas participações visam trazer um toque de realismo e modernidade à narrativa, misturando ficção com o atual cenário sertanejo.

A personagem Maria Cecília, interpretada por Paula Fernandes, é avó da protagonista Agrado Garcia, vivida por Isadora Cruz. Maria Cecília aparece em flashbacks e morreu jovem em um acidente, deixando para trás uma medalha de Santa Cecília. Esse objeto se tornará um símbolo importante na história, conectando diferentes gerações. As gravações da novela aconteceram em locais belíssimos, como as cachoeiras Coqueiro e Garganta, em Pirenópolis, Goiás, reforçando a atmosfera regional e poética da produção.

“Coração Acelerado” se passa na fictícia cidade de Bom Retorno, inspirada no interior de Goiás. A história se concentra na jovem cantora e compositora Agrado, que enfrenta desafios como preconceitos e disputas em um ambiente competitivo e dominado por homens. Ao lado de sua amiga Duda Rasa, interpretada por Gabz, Agrado forma uma dupla feminina em busca de reconhecimento no mundo da música sertaneja.

João Raul, conhecido como “Mozão do Brasil”, é um ícone que gera polêmica ao buscar “a garota do meu passado”, revelando que sua carreira foi influenciada por Agrado. A trama ainda apresenta um triângulo amoroso envolvendo a influenciadora Naiane, filha da vilã Zilá, que fará de tudo para separar o casal. O empresário Ronei Soares se junta à história como um manipulador que interfere nos destinos dos artistas.

Com uma estética moderna e um forte apelo regional, a novela combina drama, humor e música, abordando temas importantes, como o empoderamento feminino e as rivalidades no mundo da fama. O elenco ainda conta com nomes como Daniel de Oliveira, Antônio Calloni e Marcos Caruso, sob a direção artística de Carlos Araújo.