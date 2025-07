Cientistas resolvem mistério de Stonehenge após 5.000 anos

Um dos maiores mistérios da arqueologia ganhou novas cores. O enigma de Stonehenge, especialmente quanto à origem das misteriosas pedras azuis do seu círculo interno, foi desvendado através de novas evidências científicas. Pesquisadores da Universidade de Aberystwyth descobriram, por meio de análises geológicas e microscópicas, que essas pedras foram, na verdade, transportadas manualmente. Isso mesmo, foram pessoas que levaram as rochas de Craig Rhos-y-Felin, no País de Gales, até o local onde Stonehenge está hoje, formando uma jornada de mais de 200 km.

As análises comprovaram que as pedras não foram arrastadas por geleiras, como muitos acreditavam. As amostras de uma rocha chamada “pedra de Newall” foram comparadas com as rochas do norte de Pembrokeshire e revelaram composições idênticas de elementos como zircônio e tório. Isso trouxe uma nova luz sobre a origem galesa das pedras. Além disso, os geólogos observaram que as pedras não apresentam marcas típicas de desgaste causado por gelo, fortalecendo a teoria de que as comunidades neolíticas tinham todo um planejamento para esse transporte.

### Análise Científica Desmonta Teorias Anteriores

A nova pesquisa trouxe à tona informações que desafiam a ideia de que as pedras eram movidas por forças naturais, como as geleiras. Com a confirmação de que as pedras não têm sinais de abrasão glacial, teóricos como Brian John começaram a repensar suas bases. Essa análise ajudou a deixar claro que os únicos locais onde fragmentos semelhantes a essas pedras foram encontrados são em Stonehenge e não em outras áreas da planície de Salisbury. Isso reforça ainda mais a hipótese de que as pedras foram cuidadosamente transportadas por humanos.

### Logística do Transporte das Pedras

Falando em transporte, esse não foi um simples carregamento. Os povos antigos provavelmente utilizaram cordas, trenós de madeira e esteiras para movimentar pedras pesadas, cada uma pesando até 3,5 toneladas. Um desafio e tanto, não é? Além disso, a “Pedra do Altar”, a maior do círculo, veio do norte da Escócia, a quase 1.000 km de distância. Já o transporte das pedras azuis do País de Gales exigiu uma jornada estratégica de cerca de 385 km, o que demonstra um planejamento social considerável.

O nível de organização social e a mobilização necessária para realizar essa tarefa impressiona. Stonehenge não é apenas um monumento; provavelmente representa um símbolo poderoso de unificação para as tribos da Grã-Bretanha pré-histórica.

### Continuação do Mistério e Fascínio de Stonehenge

Apesar de termos uma resposta sobre a origem das pedras, as perguntas sobre o verdadeiro propósito de Stonehenge continuam sem uma resposta definitiva. Pesquisas anteriores indicam que essa estrutura foi construída em diferentes fases ao longo de mais de 1.500 anos, servindo para rituais religiosos, astronômicos e políticos.

A construção final, que data de aproximadamente 1500 a.C., alinha as pedras azuis em um formato circular, perfeitamente orientado para o nascer do sol durante o solstício de verão. Algumas dessas pedras ainda permanecem enterradas ou em forma de tocos. Mesmo com os avanços na ciência, o significado simbólico das pedras e o propósito exato de sua construção continuam despertando curiosidade e gerando novas investigações.