Homens buscam maneiras de aumentar 2 cm em tamanho

Harmonização Peniana: O que Você Precisa Saber

Pedro Sousa, especialista em harmonização peniana, fala sobre os benefícios desta prática, que promete aumentar a circunferência do pênis e melhorar a ereção. Segundo ele, o procedimento ainda enfrenta tabus, mas acredita que sua aceitação será crescente no futuro. Recentemente, o ex-participante do reality show "A Fazenda", Rico Melquiades, revelou ter feito o procedimento, enquanto o ator Stênio Garcia, de 93 anos, demonstrou interesse, mas não pôde realizar devido à idade e a algumas condições de saúde.

A harmonização peniana se assemelha a tratamentos estéticos faciais, mas é aplicada na região genital. Utilizando toxina botulínica e ácido hialurônico, o procedimento pode aumentar a espessura do pênis em até 3 centímetros. É importante destacar que esse aumento não é permanente; o efeito pode durar entre seis meses a dois anos, dependendo da resposta do organismo.

Pedro Sousa já atendeu cerca de 4.000 homens e acredita que a harmonização será tão comum para homens quanto é para mulheres. Ele comentou que no início, a maioria de seus pacientes era do público LGBT, mas atualmente seu consultório recebe uma quantidade crescente de homens heterossexuais, muitos deles com preocupações sobre a estética da região íntima, influenciados pela maior abertura ao diálogo sobre o assunto.

“Antigamente, apenas homens homossexuais entre 30 e 40 anos me procuravam, mas hoje vejo muitos homens heterossexuais, muitos deles casados há muitos anos, que se sentem à vontade para discutir esses procedimentos com suas parceiras”, afirmou.

A principal queixa que leva os homens ao consultório é o desejo de ter "dois centímetros a mais". Contudo, Sousa observa que o que realmente pode ser alcançado é um aumento na circunferência, o que pode melhorar a experiência sexual. Isso acontece porque um pênis mais grosso pode gerar mais atrito durante a relação, potencializando o prazer para ambos os parceiros.

Além dos benefícios estéticos, Sousa também destaca vantagens funcionais. Segundo ele, a aplicação de toxinas pode melhorar a circulação sanguínea na região, resultando em ereções mais firmes e prolongadas. “O procedimento não causa paralisia; ao contrário, ele pode ajudar a aumentar as sensações durante o ato sexual, tornando a experiência mais intensa”.

Pedro Sousa já testou o procedimento em si mesmo e até compartilhou um vídeo em suas redes sociais, recebendo bastante atenção. Ele enfatiza que, apesar de ser um procedimento simples, existem riscos e recomenda que homens com condições de saúde específicas, como pressão alta ou diabetes, evitem realizá-lo.

Para a realização do procedimento, Sousa sugere que os pacientes tenham no mínimo 21 anos, quando acreditam que a estrutura biológica do homem está totalmente formada. A recuperação geralmente leva poucos dias, e alguns cuidados são necessários, como evitar exercícios intensos e relações sexuais por um período.

Embora a prática de harmonização peniana possa gerar esse tipo de resultado estético e funcional, a regulamentação sobre quem pode realizar o procedimento é ainda um tema controverso. A Sociedade Brasileira de Urologia considera que a harmonização peniana é um ato médico, enquanto o Conselho Regional de Biomedicina discorda, afirmando que profissionais da sua área também são aptos a realizá-lo.

Os valores para o procedimento variam bastante, entre R$ 10 mil a R$ 40 mil, dependendo do protocolo e da quantidade de sessões necessárias. É fundamental que a prática seja realizada por especialistas qualificados para garantir a saúde e a segurança do paciente.