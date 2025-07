Doce de morango viraliza e gera lucro, mas decepciona amadores

O “morango do amor” se tornou uma febre no Brasil, semelhante a outras tendências que pipocam na internet. Esta novidade é uma variação da tradicional maçã do amor e ganhou popularidade rapidamente, principalmente entre confeiteiras de todo o país. Com o aumento do interesse nas redes sociais, elas estão recebendo pedidos em um volume sem precedentes.

Caroline Scherner, uma confeiteira de 32 anos de Chapecó, Santa Catarina, compartilhou que vendeu 700 morangos em apenas dois dias. Uma de suas postagens no Instagram recebeu mais de 9 milhões de visualizações. Ela tem recebido até mensagens de pessoas do Reino Unido, que se mostraram interessadas em provar o doce, que consiste em morangos frescos cobertos com brigadeiro branco e uma fina camada de açúcar tingido de vermelho.

Devido à alta demanda, Caroline precisou estabelecer uma fila de espera para atender todos os clientes. Ela comentou que este fenômeno representa uma nova “alta temporada” para o seu negócio, comparável a uma segunda Páscoa. Com um aumento de 80% no faturamento deste mês, ela considera contratar mais funcionários para ajudar na produção e garantir que todos os pedidos sejam atendidos. Caroline acredita que um cliente que experimenta seu morango pode voltar a comprar outros produtos que ela oferece.

Apesar de já haver uma certa popularidade do doce no ano passado, o crescimento atual superou todas as expectativas. As buscas no Google pelo termo “morango do amor” dispararam na última semana, refletindo a nova onda de interesse. Redes sociais estão repletas de vídeos mostrando pessoas produzindo e degustando o doce, o que contribui ainda mais para sua popularização.

Por outro lado, as tentativas de algumas pessoas em fazer o morango do amor em casa resultaram em vídeos engraçados que também se tornaram virais. Muitos usuários enfrentaram dificuldades, principalmente na hora de preparar o brigadeiro branco e a calda vermelha, que deve formar uma casquinha crocante. Essas tentativas frustradas deram origem a postagens divertidas que mostravam o “morango do ódio” ou do “terror”, mostrando como nem todos conseguiram reproduzir a receita com sucesso.

Essa nova tendência, envolvendo um doce simples, está quebrando recordes de popularidade e movimentando o mercado de confeitaria no Brasil, trazendo novas oportunidades tanto para empreendedores quanto para consumidores.