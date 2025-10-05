Casal transforma mansão de 140 anos em atração de luxo no Reino Unido

O que antes era um casarão abandonado e em ruínas hoje se transformou em uma das mais badaladas casas de festa de Northumberland, no Reino Unido. Essa incrível transformação foi feita por Joanne Shiels, de 60 anos, e Geoff Bell, de 61. No começo, a ideia era encontrar um lar acolhedor, mas logo o casal se deu conta do potencial do imóvel e decidiu convertê-lo em um espaço incrível para eventos.

O resultado dessa coragem e visão é uma propriedade avaliada em cerca de £ 1 milhão, ou seja, R$ 7,5 milhões. Certamente, esse é um exemplo de como sonhos podem se tornar realidade quando se soma dedicação e criatividade.

Investimento e restauração completa feita pelo casal

Batizada de Greystonedale Mansion, a mansão carrega 140 anos de história. Quando Joanne e Geoff compraram o lugar em 2022, ele estava abandonado havia trinta anos. O casarão estava em péssimas condições: sem janelas, com o teto cheio de buracos e sofrendo os efeitos do tempo.

O casal investiu £ 300 mil (cerca de R$ 2,2 milhões) na compra do imóvel e, depois, mais £ 220 mil (R$ 1,6 milhões) na reforma. Foram dois anos trabalhando na casa, trocando o telhado, instalando novos banheiros e renovando os detalhes ornamentais.

“Tivemos que substituir ou reformar praticamente tudo. Adicionamos gesso sofisticado e dois banheiros novos. O trabalho foi intenso, mas, no final, valeu a pena”, conta Joanne. Ela ressalta que a intenção desde o início era de criar um pedacinho de felicidade: “Queria que as pessoas se sentissem à vontade para celebrar a vida aqui.”

Detalhes de luxo e espaços inusitados

Agora, a mansão tem uma nova identidade. Com cinco quartos e três banheiros, a cozinha se transformou em um ambiente com ares de discoteca, enquanto uma grande sala de jogos ocupa grande parte do térreo.

Joanne sempre teve a ideia de que o espaço deveria ser alegre e acolhedor. “Quero que as pessoas se sintam vivas aqui dentro, que percebam que podem se divertir”, afirma.

Mansão abandonada: de lar dos sonhos a sucesso no Airbnb

Após um ano morando na casa, o casal percebeu que o espaço era grande demais para apenas duas pessoas. Então, decidiram colocá-la à disposição no Airbnb. E o que aconteceu a seguir foi surpreendente.

A Greystonedale Mansion logo se tornou o local favorito para festas e celebrações. Desde despedidas de solteiro até aniversários e casamentos, a casa passou a atrair visitantes de várias partes.

A descrição do imóvel no Airbnb destaca sua história e charme: “Greystonedale Mansion é uma casa senhorial em miniatura, repleta de características originais, incluindo um teto ornamentado único na sala de estar principal, restaurado para sua beleza original. Aqui, espere uma experiência verdadeiramente única, com antiguidades e joias recicladas.” Hoje, esse espaço é sinônimo de luxo, história e diversão.