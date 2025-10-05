Notícias

Cidade mais feliz do mundo em 2025, conforme relatório internacional

A busca pelo bem-estar nas cidades está em alta nos dias de hoje. Em um mundo tão acelerado, a ideia de “felicidade nas cidades” tem se tornado um tema importante em pesquisas ao redor do globo. Estudos mostram como a vida urbana afeta a satisfação das pessoas. E em 2025, um novo ranking mundial trouxe à tona quais cidades conseguiram encontrar esse equilíbrio entre qualidade de vida, mobilidade e saúde.

Recém-divulgado pelo Instituto para a Qualidade de Vida, o relatório avaliou 200 cidades e as dividiu em três categorias: ouro, prata e bronze. Para determinar as pontuações, foram considerados seis aspectos essenciais: cidadania, governança, economia, meio ambiente, saúde e mobilidade. Pela primeira vez, a saúde ganhou destaque na análise, evidenciando a importância de políticas públicas que promovam o bem-estar físico e mental da população.

## Um retrato global da felicidade urbana

Copenhague, a capital da Dinamarca, foi eleita a cidade mais feliz do mundo, obtendo 1.039 pontos. O segredo do sucesso da cidade está na combinação de inovação, acesso a uma boa educação e um forte envolvimento da comunidade nas decisões públicas. Isso faz com que os cidadãos se sintam mais pertencentes e confiantes nas instituições.

Por outro lado, o custo de vida elevado é um desafio a ser enfrentado. Os valores dos imóveis, por exemplo, dobraram na última década. No entanto, os moradores têm à disposição uma ampla gama de serviços públicos, como saúde universal, creches subsidiadas e universidades gratuitas. Esses fatores ajudam a compensar a alta carga tributária, que pode chegar a 50% da renda.

Além disso, estudantes recebem bolsas para auxiliar nas despesas, promovendo mais igualdade de oportunidades entre os diferentes grupos sociais.

## Outras cidades em destaque

Logo atrás de Copenhague, encontramos Zurique, na Suíça, que manteve a vice-liderança com 993 pontos. O sucesso da cidade deve-se à sua sólida economia, educação de alta qualidade e governança eficiente. Isso resulta em um ambiente urbano considerado um dos mais inteligentes e agradáveis para se viver no mundo.

### O ranking das dez cidades mais felizes em 2025 inclui:

1. Copenhague (Dinamarca)
2. Zurique (Suíça)
3. Cingapura (Cingapura)
4. Aarhus (Dinamarca)
5. Antuérpia (Bélgica)
6. Seul (Coreia do Sul)
7. Estocolmo (Suécia)
8. Taipé (Taiwan)
9. Munique (Alemanha)
10. Roterdã (Holanda)

Esse estudo reuniu dados e vozes da população, mostrando que a felicidade nas cidades não está apenas ligada à renda, mas à forma como saúde, mobilidade e participação social são tratados de forma balanceada e duradoura. É um lembrete de que o bem-estar urbano vai muito além dos números.

