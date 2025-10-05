Cadu Libonati se junta a “Êta Mundo Melhor!” como médico de Estela

O ator Cadu Libonati foi confirmado no elenco da novela “Êta Mundo Melhor!”, da TV Globo, onde interpretará Túlio, um médico que terá um papel importante na vida de Estela, personagem de Larissa Manoela. A introdução de Túlio deve intensificar a narrativa, especialmente em um momento crítico da trama.

Nos próximos episódios, Estela enfrentará situações de grande tensão ao ser capturada pelo vilão Ernesto, interpretado por Eriberto Leão. Após ser libertado da prisão, Ernesto vai procurar Estela, e durante uma briga em um barco, ela acabará caindo no lago e desaparecendo. Esse evento será um ponto de virada significativo, permitindo a entrada de Túlio, que atuará na busca e recuperação da protagonista. Por sua vez, Ernesto ficará consumido pela culpa, acreditando que o acidente pode ser fatal para Estela, o que deverá gerar novas reviravoltas.

Além de Cadu, a trama também contará com a atriz Polliana Aleixo, que interpretará uma viúva que interagirá com Zulma, personagem de Heloísa Périssé. Essa nova adição pode trazer momentos de leveza e humor, equilibrando as partes mais dramáticas da novela.

Recentemente, Cadu Libonati teve um papel importante na série “Guerreiros do Sol”, no Globoplay, onde viveu Vicente, filho da personagem de Alinne Moraes. Conhecido por sua versatilidade em interpretar mocinhos e personagens com caráter nobre, o ator agora traz uma nova faceta como o médico Túlio, que promete conquistar o público com seu carisma e conexão com Estela.

A novela “Êta Mundo Melhor!” é uma criação de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com a colaboração de outros roteiristas. Com 208 capítulos previstos, a trama deve permanecer no ar até 27 de fevereiro de 2026, consolidando-se como uma das produções mais longas da faixa das 18h nos últimos anos. A audiência tem se mostrado estável, reafirmando a tradição da Globo em produzir novelas com enredos variados e acessíveis ao grande público.

A novela que sucederá “Êta Mundo Melhor!” será “A Nobreza do Amor”, com estreia marcada para março de 2026. No elenco, o ator Lázaro Ramos será o grande vilão da história, prometendo um desempenho marcante em sua carreira na televisão.