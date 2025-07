Casal deixa o Canadá para construir fazenda sustentável em Minas Gerais

Um casal que passou mais de 15 anos no Canadá decidiu dar uma reviravolta na vida e atacar de fazendeiros em Minas Gerais, pertinho de Capitólio. A ideia foi buscar mais autonomia, uma conexão verdadeira com a natureza e a liberdade de implementar práticas sustentáveis na agricultura e na construção.

O projeto começou do zero. Ao voltarem para o Brasil, Frederico, natural de Belo Horizonte, e sua esposa Ron, que cresceu no Vietnã e no Canadá, se estabeleceram em um terreno de seis hectares recheado de nascentes, vegetação nativa e uma vista incrível da Serra da Canastra. Assim nasceu o Chalé Vale das Cachoeiras, onde o casal cultiva plantas medicinais, hortas orgânicas e acolhe animais resgatados.

Eles vivem com três cães adotados — Grandão, Tupã e Brownie — além de duas novilhas, Dolores e Creuza, que ajudam a manter o pasto em ordem. Com a experiência que conquistou no Canadá, Frederico aplica técnicas de bioconstrução, utilizando recursos locais como pedra, barro e madeira para criar estruturas que harmonizam com o ambiente.

Sustentabilidade e vida simples marcam a rotina na fazenda em Minas

Na busca por tornar a propriedade mais sustentável, o casal implementou um sistema de fossa de evapotranspiração, onde as águas residuais são tratadas com a ajuda de plantas, como bananeiras, que conseguem absorver até 20 litros por dia. Eles também seguem os princípios da agrofloresta e da permacultura, cultivando em consórcio milho, feijão e abóbora, o que ajuda a enriquecer o solo e manter o equilíbrio do ecossistema.

Outro destaque é a diversidade de espécies frutíferas e medicinais que plantam, incluindo macadâmias, carambolas, taiobas, salsinha e cebolinha. E para embelezar ainda mais o local, há girassóis ornamentais, cujas sementes foram trazidas do Canadá, junto a árvores nativas como pau-brasil e jacarandá-mimoso.

A água que eles utilizam vem de nascentes naturais que ficam no próprio terreno. Os chalés foram projetados com atenção à topografia e ao clima, contando com janelas amplas que garantem a circulação do vento e a entrada da luz solar, eliminando a necessidade de ar-condicionado.

Turismo rural e experiências de imersão em meio ao campo

Os dois chalés rústicos, batizados de “Chalé Sol” e “Chalé Lua”, foram feitos para oferecer aos visitantes uma verdadeira imersão na vida rural. Quem se hospeda lá tem a chance de colher hortaliças direto da horta, fazer trilhas ecológicas até cachoeiras próximas e interagir com os animais. Sem serviço de pensão completa, a ideia é dar aos hóspedes liberdade e autonomia.

Ron, por sua vez, mergulha nessa nova rotina com entusiasmo. Com suas raízes asiáticas e forte vínculo com a cultura canadense, ela se adaptou ao dia a dia mineiro, aprendendo a fazer pão de queijo e geleia de jabuticaba, além de cuidar do conteúdo do canal digital do casal, onde compartilham o dia a dia na roça.

A propriedade também tem planos para expansão, como um forno à lenha para pizzas e pães, além de um coreto para encontros. Uma porção significativa da área é preservada como reserva florestal, reforçando o compromisso deles com a preservação ambiental.

Um projeto que une passado, presente e futuro com raízes no campo

A fazenda em Minas simboliza a realização de um sonho antigo de Frederico: viver em harmonia com a natureza. As decisões que tomam são pautadas por valores como respeito ao meio ambiente, cuidado com os animais e a recuperação de práticas tradicionais. Tudo é construído aos poucos, com olhar atento aos detalhes e aprendizados diários.

Esse projeto ainda promete promover um turismo rural consciente, oferecendo uma alternativa de lazer focada na reconexão com o campo. O calor humano, a comida caseira, o contato com as plantas e a água limpa atraem famílias e casais que buscam um refúgio de paz e tranquilidade.

O local tem se popularizado como um exemplo de como transformar um espaço abandonado em um oásis de sustentabilidade e bem-estar rural, tudo isso com um impacto ambiental mínimo.