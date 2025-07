Abic afirma que Plano Safra beneficia cafeicultores

Conselho Nacional do Café e o Funcafé: Apoio Crucial para os Produtores

O Conselho Nacional do Café (CNC) demonstrou apoio ao plano de liberação de recursos do Funcafé, que é essencial especialmente neste momento em que os produtores enfrentam altos gastos com a colheita e insumos. O CNC destaca que essa ajuda financeira chega em uma fase estratégica, permitindo que os cafeicultores lidem melhor com as despesas que ocorrem durante a colheita, um período crítico para o setor.

Na safra deste ano, a expectativa é que a produção de café chegue a 60 milhões de sacas de 60 kg. O CNC alerta que os produtores estão passando por uma "fase crítica de gastos". Por isso, a possibilidade de firmar contratos com o Funcafé é considerada uma alternativa importante para auxiliar na cobertura dessas despesas. O Funcafé, criado em 1986, oferece diversas opções de crédito que abrangem desde o custeio da produção, incluindo insumos e mão de obra, até a colheita, estocagem e aquisição de café.

Plano Safra 2025/2026: Investimento em Agricultura

O governo anunciou a liberação de R$ 605,2 bilhões para o Plano Safra 2025/2026. Desse total, R$ 516,2 bilhões serão direcionados para a agricultura empresarial, enquanto R$ 89 bilhões estão reservados para a agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que esses recursos têm como objetivo estimular a produção agrícola e, assim, ajudar a reduzir os preços dos alimentos para os consumidores.

A maior parte dos recursos do Plano Safra será destinada ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que receberá R$ 78,2 bilhões. A taxa de juros para esse financiamento permanece em 3% ao ano, especialmente para a produção de alimentos essenciais como arroz, feijão, frutas, verduras, ovos e leite. Para os cultivos orgânicos ou agroecológicos, a taxa será ainda menor, caindo para 2%. Teixeira comparou essas taxas à atual Selic, que está fixada em 15% ao ano, ressaltando que os juros do Pronaf representam um "juro ultra negativo".

Com esses novos recursos e estratégias, espera-se que os agricultores desfrutem de um suporte mais robusto, permitindo uma produção mais estável e menos onerosa.